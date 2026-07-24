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Dobar posao doma: Pogledajte koliko šanse analitika daje Rijeci i Varaždinu za prolaz

Dobar posao doma: Pogledajte koliko šanse analitika daje Rijeci i Varaždinu za prolaz
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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Sva tri naša kluba napravila su dobar posao u četvrtak na domaćem terenu

24.7.2026.
9:23
Sportski.net
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Hajduk, Rijeka i Varaždin upisali su pobjede u prvim utakmicama drugog pretkola eurokupova. Hajduk je s 2-0 pobijedio Pafos u Europskoj ligi, Rijeka je slavila protiv Derry Cityja 1-0, dok je Varaždin u golijadi pobijedio Jablonec 3-2 u Konferencijskoj ligi.

Hajduk si je uvelike povećao šanse za prolaz u treće pretkolo nakon prve utakmice o čemu smo pisali OVDJE, a dobar posao su napravila i dva kluba u Konferencijskoj ligi, Rijeka i Varaždin. Iako je Rijeka pobijedila "samo" 1-0 pred uzvrat u Sjevernoj Irskoj, i dalje su veliki favoriti. 

Prema analitičkoj stranici Football Meets Data, Rijeka je na 79 posto šansi za prolaz dok su prije prve utakmice bili na 67 posto. Varaždinci su bili u podređenom položaju nakon ždrijeba. Analitika im je davala 40 posto protiv češkog predstavnika, a nakon pobjede u Varaždinu, prešli su u ulogu favorita. Analitika im sada daje 57 posto šanse.

 

 

Sva tri naša kluba napravila su dobar posao u četvrtak na domaćem terenu, ali nitko nije niti izbliza osigurao treće pretkolo i trebat će im dobra uzvratna utakmica. Svi uzvrati igraju se u četvrtak.

HajdukHnk RijekaNk VaraždinEuropska LigaKonferencijska Liga
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