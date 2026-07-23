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Šafarić: 'Naša javnost nije bila svjesna protiv kakvog protivnika igramo'

Šafarić: 'Naša javnost nije bila svjesna protiv kakvog protivnika igramo'
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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Varaždin je protiv Jabloneca odigrao ludu utakmicu i stigao do pobjede preokretom u samoj završnici

23.7.2026.
22:51
M.G.
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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U prvom susretu 2. pretkola Konferencijske lige Varaždin je na svom terenu pred 3.580 gledatelja pobijedio češki Jablonec s 3-2.

Bila je to zanimljiva utakmica u kojoj je domaćin poveo, Jablonec je potom uzvratio s dva gola u nizu, da bi Varaždin okrenuo rezultat s nova dva gola.

Uzvrat je za tjedan dana u češkom Jablonecu, a trener Varaždina Nikola Šafarić svjestan je da će njegovu ekipu tamo čekati jako težak posao.

"Naša javnost nije bila svjesna protiv kakvog protivnika igramo. Čeka nas pakleni uzvrat i mi danas nismo bili na nivou, ali imamo puno dobrih stvari koje možemo izvući iz ove utakmice", rekao je Šafarić nakon utakmice za MAXSport.

"Jedna greškica može odlučivati tko će proći dalje, to sam i govorio. Danas smo prekide kriminalno branili. Mi smo kvalitetniji u igri, dok su oni iz prekida strašni", dodao je pa za kraj rekao što će biti ključno u uzvratu.

"Neće biti tako veliki pritisak, ali mi ovisimo sami o sebi. Ako budemo kvalitetni u obrani, možemo se nadati prolasku dalje", poručio je.

Nikola šafarićVaraždinKonferencijska Liga
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