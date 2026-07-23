FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KONFERENCIJSKA LIGA /

Varaždin kreće u europsku avanturu, čekaju se sastavi

Varaždin kreće u europsku avanturu, čekaju se sastavi
×
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Tekstualni prijenos utakmice Varaždin - Jablonec pratite na Net.hr-u

23.7.2026.
16:35
M.G.
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Varaždin svoj europski put počinje u drugom pretkolu Konferencijske lige utakmicom protiv češkog Jabloneca na svom terenu.

Drugo pretkolo Konferencijske lige
23.07.2026.
20.00
0
Varaždin
 
:
0
Jablonec
 

 

Susret počinje u 20.00 sati.

 

Varaždin i Jablonec su plasman u 2. pretkolo KL izborili nastupima u domaćim prvenstvima prošle sezone. Varaždin je završio SHNL na trećem mjestu i prvotno je trebao igrati protiv drugog češkog kluba, Hradeca Královéa, no UEFA je promijenila raspored čeških klubova u europskim natjecanjima nakon što je Kárvina, osvajač Češkog kupa, izbačena iz prve lige i europskih natjecanja zbog namještanja utakmica pa je tako u 2. pretkolo upao Jablonec, petoplasirana momčad češkog prvenstva prošle sezone.

 

 

VaraždinKonferencijska Liga
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike