Varaždin kreće u europsku avanturu, čekaju se sastavi

Varaždin svoj europski put počinje u drugom pretkolu Konferencijske lige utakmicom protiv češkog Jabloneca na svom terenu.

Drugo pretkolo Konferencijske lige 0 Varaždin : 0 Jablonec

Susret počinje u 20.00 sati.

Varaždin i Jablonec su plasman u 2. pretkolo KL izborili nastupima u domaćim prvenstvima prošle sezone. Varaždin je završio SHNL na trećem mjestu i prvotno je trebao igrati protiv drugog češkog kluba, Hradeca Královéa, no UEFA je promijenila raspored čeških klubova u europskim natjecanjima nakon što je Kárvina, osvajač Češkog kupa, izbačena iz prve lige i europskih natjecanja zbog namještanja utakmica pa je tako u 2. pretkolo upao Jablonec, petoplasirana momčad češkog prvenstva prošle sezone.