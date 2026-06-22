Varaždin krenuo u novu sezonu: 32 igrača na prvom treningu, a Maglica ima i glazbeni hit

Nogometaši Varaždina krenuli su jutros s pripremama za novu sezonu, u kojoj ih ponovno očekuju i europski izazovi. Momčad trenera Nikole Šafarića okupila se na prvom treningu, a atmosfera u svlačionici, kako ističu igrači i stožer, ostaje na visokoj razini nakon uspješne prošle sezone.

Na prvom okupljanju zabilježene su i visoke ljetne temperature na termometru 32 stupnja, a na terenu čak 32 igrača, koliko ih je Šafarić okupio na početku priprema.

Napadač Maglica istaknuo je kako je glavni cilj nastaviti u istom ritmu kao i dosad.

“Očekivanja od nove sezone su da ponovimo uspjehe koje smo ostvarili ovih godina, da ostanemo puni zajedništva i da jednostavno uživamo u onome što radimo”, poručio je Maglica.

Varaždince u novoj sezoni ponovno čekaju i europske kvalifikacije za Konferencijsku ligu, no još uvijek nije poznat točan protivnik. Zbog situacije u češkom nogometu, umjesto Hradeca mogao bi ih dočekati Jablonec, što dodatno ostavlja određenu dozu neizvjesnosti.

Trener Nikola Šafarić naglašava kako je u ovom trenutku najvažnije da momčad bude zdrava i dobro pripremljena.

“Bitno je samo da se dobro pripremimo, da ne bude ozljeda, da svi budemo zdravi i da se možemo ravnomjerno nositi s protivnicima”, rekao je Šafarić.

Nakon uvodnog dijela priprema u Varaždinu, momčad seli u slovensku Roglu, gdje će odraditi nastavak bazičnog dijela rada. U planu su i četiri pripremne utakmice, a Šafarić ističe kako je ključni temelj momčadi već poznat.

“To zajedništvo i homogenost su najvažniji. Nema razlika među igračima, svi dobivaju priliku i uglavnom je dobro iskoriste. Držimo se zajedno, nema iskakanja”, dodao je trener Varaždina.

Ipak, u svlačionici se ističe i jedan zanimljiv detalj, Frane Maglica pokazao je i glazbeni talent te napisao navijačku pjesmu koja je već postala svojevrsni hit među suigračima.

“Moj vjenčani kum Luka Marković bavi se glazbom i svirao je, a kroz njega sam i ja ušao u tu priču. Htio sam napraviti nešto naše, nešto što ćemo ostaviti klubu”, otkrio je Maglica.

U klubu se prati i status Iuria Tavaresa, za kojeg postoji interes drugih sredina, no on smatra da bi mogao ostati u Varaždinu. Uz klupske obaveze, Tavares pažljivo prati i reprezentaciju Zelenortskih otoka, za koju je i sam nastupao.

“Nisam iznenađen, iskreno ih poznajem i igrao sam s nekima od tih igrača. Imaju dobar sustav, puno ih igra u Portugalu i velikim europskim klubovima. Nadam se da će proći skupinu i otići što dalje”, rekao je Tavares.

Varaždin će 30. srpnja doznati svog europskog protivnika, nakon čega ih očekuje i početak domaćeg prvenstva te težak ispit na startu protiv Hajduka.