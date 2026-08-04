Pogon za preradu litija u Gospiću mora proći provjeru utjecaja na okoliš

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije donijelo je rješenje prema kojem se za planirani pogon za preradu litijeve sode u Gospiću mora provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš, doznaje Lika Club.

Odluka je donesena nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, pri čemu je Ministarstvo zaključilo da je zbog mogućih utjecaja projekta na okoliš, posebno na vodne resurse, potrebna detaljna studija.

Istodobno je utvrđeno da za ovaj zahvat nije potrebno provoditi glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Glavna zabrinutost – mogući utjecaj na podzemne vode

Ministarstvo je kao ključni razlog za provođenje procjene navelo činjenicu da bi planirani kemijsko-industrijski pogon mogao imati utjecaj na vode. Postrojenje bi koristilo i proizvodilo značajne količine lužnatih otopina i krutih nusproizvoda, a planirano je na krškom području koje zbog velike propusnosti i brze infiltracije predstavlja posebno osjetljiv prostor za moguće onečišćenje podzemnih voda.

U rješenju se navodi da postojeća dokumentacija nije dovoljno detaljno obradila pojedine važne elemente, poput bilance voda, mogućih scenarija curenja i izlijevanja, ponašanja sustava u izvanrednim situacijama te načina zbrinjavanja potencijalno onečišćenih oborinskih voda.

Studijom će se zato morati detaljno analizirati hidrogeološke značajke područja, ranjivost vodonosnika, mogućnost širenja onečišćenja te definirati mjere zaštite i postupanja u slučaju mogućih nesreća.

Ministarstvo je posebno istaknulo da tvrdnja o zatvorenom sustavu recirkulacije tehnoloških voda nije dovoljno potkrijepljena detaljnom analizom.

"Izostanak detaljne procjene rizika za vode predstavlja značajan nedostatak", navodi se u rješenju.

Nije potrebna dodatna ocjena za ekološku mrežu

Iako će projekt morati proći procjenu utjecaja na okoliš, Ministarstvo je zaključilo da nije potrebno provoditi glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Za istu lokaciju i isti zahvat Ličko-senjska županija je u studenom 2024. godine provela prethodnu ocjenu te utvrdila da je projekt prihvatljiv za ekološku mrežu.

Lokacija planiranog pogona nalazi se unutar područja ekološke mreže značajnih za ptice Lička krška polja te područja značajnog za vrste i stanišne tipove Ličko polje. Međutim, Ministarstvo navodi da se na samoj lokaciji nalaze već postojeća izgrađena i industrijska staništa, bez ciljnih stanišnih tipova i pogodnih staništa za ciljne vrste.

Prema zaključku Ministarstva, u međuvremenu nije bilo promjena koje bi mogle utjecati na raniju procjenu, pa dodatna glavna ocjena nije potrebna.

Odluka nakon sastanka s građanima

Rješenje Ministarstva stiglo je svega tjedan dana nakon sastanka održanog u Zagrebu na kojem se razgovaralo o planiranom pogonu i zabrinutostima građana Gospića, podsjeća Lika Club.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici Vlade i nadležnih institucija, Ličko-senjske županije, Grada Gospića te članovi građanske inicijative "Gospić je naš dom", koji već dulje vrijeme traže dodatne informacije o mogućim utjecajima projekta na okoliš.

Novom odlukom potvrđeno je da projekt neće moći krenuti dalje bez detaljne procjene utjecaja na okoliš i analize mogućih rizika za osjetljivo krško područje.