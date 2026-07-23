Iskusni stručnjak najavljuje: 'Hajduku je ovo plus, a Rijeku nosi pozitiva'
Nenad Gračan za Net.hr najavljuje utakmice Hajduka i Rijeke u Europi
Čak tri hrvatska kluba ovoga se četvrtka bore za nastavak europskog puta. Nakon što je Dinamo u utorak remizirao s Thunom u Švicarskoj 1-1, preostala tri hrvatska Europljana, Hajduk, Rijeka i Varaždin, igraju svoje utakmice drugog pretkola.
Iskusni hrvatski trener i sadašnji izbornik hrvatske ženske nogometne reprezentacije Nenad Gračan igrao je i za Rijeku i za Hajduk, a i kao trener je vodio oba kluba.
Hajduk je u Europskoj ligi prošao Žilinu kao prvu stepenicu, a u drugom ga pretkolu čeka puno nezgodniji Pafos.
"Dolazi teži protivnik s kojim će biti zahtjevno Hajduku. Hajduk se može izmotivirati, ima kvalitetu i može napraviti rezultat. Vrlo je bitna ta prva utakmica, bez obzira na pritisak koji se Hajdukovim igračima može dogoditi, domaći teren je prednost i očekuje se pobjeda i iskorak u europskim utakmicama. Vjerujem da mogu napraviti pozitivan rezultat, a bilo kakva pobjeda bi bila pozitivna jer je onda lakše igrati drugu utakmicu", rekao je Gračan u uvodu.
Hajduk ima i olakotnu okolnost jer eventualno ispadanje ne znači kraj već nastavak puta u Konferencijskoj ligi.
"Sigurno je to plus jer igrači u tom smislu mogu biti opušteniji. Ipak, vjerujem da Hajduk kao klub i igrači imaju motiva i želje ostati što duže u Europskoj ligi i mislim da to i mogu. Tu će odlučivati nekakvi detalji posebice jer je riječ o prvim natjecateljskim utakmicama za oba kluba. Tu treba biti discipliniran taktički i onda individualna kvaliteta može doći do izražaja", najavio je Nenad Gračan.
Rijeka ima na papiru nešto lakši posao protiv Derry Cityja.
"Rijeka je favorit, ali ovo je faza kada nikoga ne treba podcijeniti. Derry je pokazao i protiv CSKA Sofije da mogu biti opasni. Radi se o radnoj momčadi, discipliniranoj i trkački vrlo spremnoj. Tako Irci igraju, duge lopte i čekaju kiks pa treba biti oprezan u posljednjoj liniji, odnosno, treba uzeti posjed i nametnuti svoj ritam. Rijeka ako prođe, a vjerujemo da hoće, ima lakšeg protivnika u sljedećoj rundi (Pobjednik Stjarnan - Ilves, op.a.)", kazao je iskusni strateg.
Igrači Rijeke sigurno pamte kako je bilo teško protiv Shelbournea.
"Sigurno je to dobra škola, ima dosta igrača koji su to prošli i tu ne treba trošiti riječi. Bitno je nikoga ne podcijeniti i biti discipliniran. To su utakmice početka sezone kada se igrači još traže, prisutan je umor. Ono što je najvažnije je taktički odraditi kvalitetnu utakmice, a igrači Rijeke imaju tu kvalitetu", rekao je Gračan.
Rijeka ima Matjaža Keka koji se vratio nakon osam godina i sigurno će biti motiviran.
"Da, to je poseban motiv za igrače i za publiku i to će puno značiti Rijeci. Kek zna što se od njega očekuje i mislim da će sva ta pozitiva donijeti uspjeh", zaključio je Nenad Gračan.