Iskusni stručnjak najavljuje: 'Hajduku je ovo plus, a Rijeku nosi pozitiva'

Čak tri hrvatska kluba ovoga se četvrtka bore za nastavak europskog puta. Nakon što je Dinamo u utorak remizirao s Thunom u Švicarskoj 1-1, preostala tri hrvatska Europljana, Hajduk, Rijeka i Varaždin, igraju svoje utakmice drugog pretkola.

Iskusni hrvatski trener i sadašnji izbornik hrvatske ženske nogometne reprezentacije Nenad Gračan igrao je i za Rijeku i za Hajduk, a i kao trener je vodio oba kluba.

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Hajduk je u Europskoj ligi prošao Žilinu kao prvu stepenicu, a u drugom ga pretkolu čeka puno nezgodniji Pafos.

"Dolazi teži protivnik s kojim će biti zahtjevno Hajduku. Hajduk se može izmotivirati, ima kvalitetu i može napraviti rezultat. Vrlo je bitna ta prva utakmica, bez obzira na pritisak koji se Hajdukovim igračima može dogoditi, domaći teren je prednost i očekuje se pobjeda i iskorak u europskim utakmicama. Vjerujem da mogu napraviti pozitivan rezultat, a bilo kakva pobjeda bi bila pozitivna jer je onda lakše igrati drugu utakmicu", rekao je Gračan u uvodu.

Hajduk ima i olakotnu okolnost jer eventualno ispadanje ne znači kraj već nastavak puta u Konferencijskoj ligi.

"Sigurno je to plus jer igrači u tom smislu mogu biti opušteniji. Ipak, vjerujem da Hajduk kao klub i igrači imaju motiva i želje ostati što duže u Europskoj ligi i mislim da to i mogu. Tu će odlučivati nekakvi detalji posebice jer je riječ o prvim natjecateljskim utakmicama za oba kluba. Tu treba biti discipliniran taktički i onda individualna kvaliteta može doći do izražaja", najavio je Nenad Gračan.

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Rijeka ima na papiru nešto lakši posao protiv Derry Cityja.

"Rijeka je favorit, ali ovo je faza kada nikoga ne treba podcijeniti. Derry je pokazao i protiv CSKA Sofije da mogu biti opasni. Radi se o radnoj momčadi, discipliniranoj i trkački vrlo spremnoj. Tako Irci igraju, duge lopte i čekaju kiks pa treba biti oprezan u posljednjoj liniji, odnosno, treba uzeti posjed i nametnuti svoj ritam. Rijeka ako prođe, a vjerujemo da hoće, ima lakšeg protivnika u sljedećoj rundi (Pobjednik Stjarnan - Ilves, op.a.)", kazao je iskusni strateg.

Igrači Rijeke sigurno pamte kako je bilo teško protiv Shelbournea.

"Sigurno je to dobra škola, ima dosta igrača koji su to prošli i tu ne treba trošiti riječi. Bitno je nikoga ne podcijeniti i biti discipliniran. To su utakmice početka sezone kada se igrači još traže, prisutan je umor. Ono što je najvažnije je taktički odraditi kvalitetnu utakmice, a igrači Rijeke imaju tu kvalitetu", rekao je Gračan.

Rijeka ima Matjaža Keka koji se vratio nakon osam godina i sigurno će biti motiviran.

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"Da, to je poseban motiv za igrače i za publiku i to će puno značiti Rijeci. Kek zna što se od njega očekuje i mislim da će sva ta pozitiva donijeti uspjeh", zaključio je Nenad Gračan.