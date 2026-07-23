Ovo je konačni poredak svih reprezentacija: Pogledajte gdje je Hrvatska i po kojem kriteriju

Najveće Svjetsko prvenstvo u povijesti sa 104 utakmice završilo je, a Španjolska je okrunjena svjetskim prvakom na stadionu MetLife u East Rutherfordu, New Jersey.

Španjolska je pobijedila Argentinu u finalu 1-0 čime je Argentina četiri godine nakon osvajanja zlatne medalje, osvojila srebrnu. U borbi za treće mjesto je Engleska pobijedila Francusku 6-4 i tako nakon 1966. došla do prve medalje. Top četiri znamo, a kako je FIFA poredala ostale reprezentacije?

FIFA-ini kriteriji su ovakvi za reprezentacije koje ispadnu u istoj fazi: Ukupan broj bodova iz utakmica u svim fazama (utakmice koje završavaju izvođenjem jedanaesteraca računaju se kao neriješeni ishodi), Gol-razlika iz utakmica svih faza, Broj golova postignutih na utakmicama u svim fazama te naposljetku, ako su dvije ili više momčadi i dalje izjednačene nakon primjene navedenih kriterija, dijele isti konačni plasman.

U našoj fotogaleriji saznajte konačni plasman svih 48 reprezentacija ovog nezaboravnog Svjetskog prvenstva koje je završilo prije nekoliko dana.