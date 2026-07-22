Isplivala snimka: Bek Argentine možda je Španjolsku doveo na krov svijeta ovim potezom

Španjolska nogometna reprezentacija je, znaju i ptice na grani, u nedjelju postala svjetski prvak u nogometu drugi puta u svojoj povijesti, a pobjeda je izazvala nezapamćenu euforiju.

Pogodak koji će ostati vječno zapisan u povijest zabio je Ferran Torres u 106. minuti utakmice i tako presudio Argentini. Asistirao mu je Nico Williams glavom. Igrač Bilbaa je dobio ubačaj na drugu vratnicu i savršeno povratnom loptom našao Torresa koji je pod gredu smjestio udarac koji je razveselio sve Španjolce.

Zanimljivo, nakon nekoliko dana, pojavila se i snimka koja pokazuje kako je igrač Argentine, Nahuel Molina itekako pomogao Španjolskoj. Iz jednog kuta se vidi kako je Molina odgurnuo Williamsa, naravno, njegova je namjera bila otežati situaciju španjolskom napadaču, ali mu je zapravo pomogao da dođe do lopte i tako je lijepo vrati Torresu.

Tko zna, možda Williams ne bi niti stigao do lopte da nije bilo poguranca argentinskog beka.