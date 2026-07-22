Hit snimka koja je osvojila cijeli svijet! Pogledajte kako legende slave gol Španjolske
Društvenim mrežama već tri dana neprestano kruži snimka iz svečane lože stadiona
Nakon 16 godina Španjolska ponovno slavi naslov svjetskog prvaka!
Furija je drugi put u povijesti osvojila nogometni vrh svijeta, a pobjeda je izazvala nezapamćenu euforiju.
Izabranici Luisa de la Fuentea u New Jerseyju su svladali branitelja naslova Argentinu rezultatom 1:0, a ključni trenutak dogodio se u 106. minuti utakmice kada je Ferran Torres sjajno zabio.
No, ono što je zasigurno vrijedno spomena je i reakcija s tribina. Odnosno, društvenim mrežama već tri dana neprestano kruži snimka iz svečane lože stadiona gdje su bili članovi one legendarne generacije Španjolske koja je 2010. u Južnoj Africi osvojila prvi naslov svjetskog prvaka.
Legende u loži
Tako su tu bili Iker Casillas, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Carles Puyol, Jesus Navas, David Villa, Sergio Ramos i drugi.
Video, koji je na kraju odlučila i sama FIFA podijeliti na svojim mrežama prikazuje nevjerojatno slavlje ovih velikana, a prisjetite se samo i da su često bili ljuti rivali kada su igrali El Clasico (Barcelona protiv Real Madrida).
Podsjetimo, 2010. godine kada je Španjolska osvojila prvi naslov slavili su također 1:0 i to golom Andresa Iniesta u finalu protiv Nizozemske.