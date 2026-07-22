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Hit snimka koja je osvojila cijeli svijet! Pogledajte kako legende slave gol Španjolske

Hit snimka koja je osvojila cijeli svijet! Pogledajte kako legende slave gol Španjolske
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Foto: Screenshot TikTok

Društvenim mrežama već tri dana neprestano kruži snimka iz svečane lože stadiona

22.7.2026.
15:30
J.S.
Screenshot TikTok
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Nakon 16 godina Španjolska ponovno slavi naslov svjetskog prvaka!

Furija je drugi put u povijesti osvojila nogometni vrh svijeta, a pobjeda je izazvala nezapamćenu euforiju. 

Izabranici Luisa de la Fuentea u New Jerseyju su svladali branitelja naslova Argentinu rezultatom 1:0, a ključni trenutak dogodio se u 106. minuti utakmice kada je Ferran Torres sjajno zabio. 

No, ono što je zasigurno vrijedno spomena je i reakcija s tribina. Odnosno, društvenim mrežama već tri dana neprestano kruži snimka iz svečane lože stadiona gdje su bili članovi one legendarne generacije Španjolske koja je 2010. u Južnoj Africi osvojila prvi naslov svjetskog prvaka.

Legende u loži

Tako su tu bili Iker Casillas, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Carles Puyol, Jesus Navas, David Villa, Sergio Ramos i drugi.

@fifaworldcup Champions watching champions. 🇪🇸 #FIFAWorldCup ♬ snowfall - Øneheart & reidenshi

Video, koji je na kraju odlučila i sama FIFA podijeliti na svojim mrežama prikazuje nevjerojatno slavlje ovih velikana, a prisjetite se samo i da su često bili ljuti rivali kada su igrali El Clasico (Barcelona protiv Real Madrida). 

Podsjetimo, 2010. godine kada je Španjolska osvojila prvi naslov slavili su također 1:0 i to golom Andresa Iniesta u finalu protiv Nizozemske. 

FurijaSp 2026Svjetsko Prvenstvo 2026.španjolskaIker CasillasCarles PuyolJesus NavasAndres IniestaSergio RamosXavi HernandezDavid VillaSvečana Loža
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