Hit snimka koja je osvojila cijeli svijet! Pogledajte kako legende slave gol Španjolske

Nakon 16 godina Španjolska ponovno slavi naslov svjetskog prvaka!

Furija je drugi put u povijesti osvojila nogometni vrh svijeta, a pobjeda je izazvala nezapamćenu euforiju.

Izabranici Luisa de la Fuentea u New Jerseyju su svladali branitelja naslova Argentinu rezultatom 1:0, a ključni trenutak dogodio se u 106. minuti utakmice kada je Ferran Torres sjajno zabio.

No, ono što je zasigurno vrijedno spomena je i reakcija s tribina. Odnosno, društvenim mrežama već tri dana neprestano kruži snimka iz svečane lože stadiona gdje su bili članovi one legendarne generacije Španjolske koja je 2010. u Južnoj Africi osvojila prvi naslov svjetskog prvaka.

Legende u loži

Tako su tu bili Iker Casillas, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Carles Puyol, Jesus Navas, David Villa, Sergio Ramos i drugi.

Video, koji je na kraju odlučila i sama FIFA podijeliti na svojim mrežama prikazuje nevjerojatno slavlje ovih velikana, a prisjetite se samo i da su često bili ljuti rivali kada su igrali El Clasico (Barcelona protiv Real Madrida).

Podsjetimo, 2010. godine kada je Španjolska osvojila prvi naslov slavili su također 1:0 i to golom Andresa Iniesta u finalu protiv Nizozemske.