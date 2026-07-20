FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UŽIVALI SMO /

Budite sretni što se dogodilo: Ovo je 20 trenutaka koji su obilježili ovo Svjetsko prvenstvo

Budite sretni što se dogodilo: Ovo je 20 trenutaka koji su obilježili ovo Svjetsko prvenstvo
Foto: Profimedia
Ovo je 20 trenutaka koji su obilježili ovo Svjetsko prvenstvo.
1 /41
VOYO logo

Svjetsko prvenstvo 2026. završeno je pobjedom Španjolske protiv Argentine u finalu! Tom utakmicom, 104. po redu završeno je 23. Svjetsko prvenstvo.

Bilo je posebno jer je bilo prvo s 48 reprezentacija. Vidjeli smo brojne novosti, vidjeli smo puno pozitivnih i negativnih stvari SAD-a, ali nogometno možemo biti vrlo zadovoljni svime što smo gledali. Više reprezentacija nije donijelo i manju kvalitetu jer su se brojne neočekivane reprezentacije pokazale u dobrom svijetlu.

Puno toga ćemo pamtiti s ovog Svjetskog prvenstva, a u fotogaleriji smo izdvojili 20 trenutaka koji su, po nama, obilježili ovo SP. I zapamtite, ne budite tužni što je gotovo, budite sretni što se dogodilo.

20.7.2026.
14:22
Sportski.net
Profimedia
Svjetsko Prvenstvo 2026.Najbolji TrenuciHrvatska Nogometna Reprezentacijašpanjolska Nogometna ReprezentacijaVarGianni InfantinoFifaDonald Trump
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija