Budite sretni što se dogodilo: Ovo je 20 trenutaka koji su obilježili ovo Svjetsko prvenstvo

Svjetsko prvenstvo 2026. završeno je pobjedom Španjolske protiv Argentine u finalu! Tom utakmicom, 104. po redu završeno je 23. Svjetsko prvenstvo.

Bilo je posebno jer je bilo prvo s 48 reprezentacija. Vidjeli smo brojne novosti, vidjeli smo puno pozitivnih i negativnih stvari SAD-a, ali nogometno možemo biti vrlo zadovoljni svime što smo gledali. Više reprezentacija nije donijelo i manju kvalitetu jer su se brojne neočekivane reprezentacije pokazale u dobrom svijetlu.

Puno toga ćemo pamtiti s ovog Svjetskog prvenstva, a u fotogaleriji smo izdvojili 20 trenutaka koji su, po nama, obilježili ovo SP. I zapamtite, ne budite tužni što je gotovo, budite sretni što se dogodilo.