Pogledajte tko je dobio nagradu za najboljeg igrača i ostale individualne nagrade

Španjolska je nakon produžetaka pobijedila Argentinu 1-0 i po drugi puta u povijesti postala svjetski prvak. Finale je odlučio pogodak Ferrana Torresa u 106. minuti utakmice.

Nakon utakmice, a prije dodjele pehara, dodijeljene su i individualne nagrade. Španjolci su izdominirali i taj dio.

Pau Cubarsi je najbolji mladi igrač Svjetskog prvenstva. Unai Simon je dobio Zlatnu rukavicu, nagradu za najboljeg vratara. Primio je samo jedan gola na cijelom prvenstvu. To je bilo u četvrtfinalu protiv Belgije. Najbolji igrač turnira bio je španjolski kapetan Rodri kojemu je pripala Zlatna lopta.

Zlatna kopačka s 10 golova je bio Francuz Kylian Mbappé.