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DOMINACIJA ŠPANJOLACA /

Pogledajte tko je dobio nagradu za najboljeg igrača i ostale individualne nagrade

Pogledajte tko je dobio nagradu za najboljeg igrača i ostale individualne nagrade
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Foto: JUAN MABROMATA/AFP/Profimedia

Nakon utakmice, a prije dodjele pehara, dodijeljene su i individualne nagrade

20.7.2026.
0:36
Sportski.net
JUAN MABROMATA/AFP/Profimedia
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Španjolska je nakon produžetaka pobijedila Argentinu 1-0 i po drugi puta u povijesti postala svjetski prvak. Finale je odlučio pogodak Ferrana Torresa u 106. minuti utakmice.

Nakon utakmice, a prije dodjele pehara, dodijeljene su i individualne nagrade. Španjolci su izdominirali i taj dio.

Pau Cubarsi je najbolji mladi igrač Svjetskog prvenstva. Unai Simon je dobio Zlatnu rukavicu, nagradu za najboljeg vratara. Primio je samo jedan gola na cijelom prvenstvu. To je bilo u četvrtfinalu protiv Belgije. Najbolji igrač turnira bio je španjolski kapetan Rodri kojemu je pripala Zlatna lopta

Zlatna kopačka s 10 golova je bio Francuz Kylian Mbappé.

Svjetsko Prvenstvo 2026.španjolska Nogometna ReprezentacijaRodriUnai SimonKylian Mbappe
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