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SVETI DAN /

Praznik nogometa: Španjolska drugi ili Argentina četvrti puta?

Praznik nogometa: Španjolska drugi ili Argentina četvrti puta?
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Foto: Fifg/Alamy/Profimedia

Tijek utakmice pratite UŽIVO na portalu Net.hr

19.7.2026.
18:03
Dominik Franculić
Fifg/Alamy/Profimedia
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Finale Svjetskog prvenstva
19.07.2026.
21:00
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Španjolska
 
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Argentina
 

Uživo

- Finale počinje u 21 sat. Igra se u New Jerseyju, a glavni sudac je Slovenac Slavko Vinčić

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Nakon 103 utakmice, 40 dana vrhunskog spektakla, stigao je dan kojeg čekamo svake četiri godine - praznik nogometa, finale Svjetskog prvenstva.

Španjolska i Argentina u 21 sat će na MetLife stadionu u East Rutherfordu odlučiti o svjetskom prvaku. Argentina ima priliku osvojiti svoj četvrti naslov, a time bi obranili krunu iz 2022. i tako postali treća reprezentacija kojoj će to poći za rukom, a prva još od Brazila 1962.

Španjolska lovi svoj drugi naslov u drugom finalu. Aktualni europski prvaci igrali su finale u Južnoj Africi 2010. i tada u pobijedili Nizozemsku 1-0 pogotkom Andreasa Inieste u produžecima, a zanimljivo i tada su stigli kako aktualni europski prvaci. 

Puno je priča koje okružuju ovo finale. Od Messija i Yamala, učenika Scalonija i učitelja De la Fuentea, dva različita stila ovih ekipa, dvije nogometne filozofije do svega ostaloga. Ipak, sve to pada u vodu jednom kada sudac Slavko Vinčić odsvira početak susreta. Nakon toga ostaje samo borba na terenu za naslov svjetskog prvaka. 

Obje ekipe su neporažene stigle do finala, a nešto je uvjerljivija bila Španjolska. Oni su počeli iznenađujućim remijem s Cabo Verdeom, ali onda su nanizali šest čistih pobjeda i došli do finala. Argentinci su se morali više pomučiti i proveli su više vremena na terenu. Nakon savršeno odrađene skupine protiv Austrije, Alžira i Jordana, mučili su se u nokaut fazi.

Cabo Verde su slomili tek nakon produžetaka. Protiv Egipta su gubili 2-0, ali su uspjeli preokrenuti još u 90 minuta. Uslijedili su novi produžeci protiv Švicarske, a onda su Englesku pobijedili nakon što su gubili do 85. minute.

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