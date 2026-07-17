Učitelj protiv učenika: Među njima dva desetljeća i najveći nogometni ulog koji postoji

Navijači Francuske i Engleske neće se složiti, ali budimo iskreni, Španjolska protiv Argentine je primamljivo finale Svjetskog prvenstva.

Momčad u nizu od 37 utakmica bez poraza protiv protivnika koji neće prihvatiti poraz. Ipak, jedan od njih mora pobijediti u nedjelju.

Tu je i neizbježna priča o sudjelovanju Lionela Messija i Laminea Yamala. Nikada nisu igrali zajedno, ali osjećaju se suštinski povezanima. Obojica su ikonični ljevonogi napadači Barcelone na različitim krajevima svojih karijera. Yamal se često smatrao Messijevim nasljednikom, što je veliki pritisak na igrača koji je tek nedavno napunio 19 godina.

Samo su dva igrača izvela više od 16 driblinga na Svjetskom prvenstvu 2026.: Jedan je Lionel Messi (25). Drugi? To je, naravno, Lamine Yamal (22) - 20 godina mlađi od Messija.

Nedjeljno finale Svjetskog prvenstva puno je više od samog susreta Messija i Yamala, ali nesumnjivo je riječ o intrigantnom susretu.

Foto prijatelji

U onome što je ili nevjerojatna slučajnost ili nešto više ako vjerujete u sudbinu, Yamalova obitelj osvojila je natjecanje 2007. za fotografiranje s igračem Barcelone na Camp Nouu. Snimanje je trebalo uključivati ​​novorođenče, pa su poveli svog petomjesečnog sina Laminea. Slučajno, igrač s kojim su bili u paru bio je Messi. Na fotografijama je Messi pomagao Yamalovoj majci da ga okupa.

Većina nas ima neugodne fotografije na kojima nas roditelji dok smo bebe drže u kadi, ali nemaju baš svi one na kojima je vjerojatno najveći nogometaš svih vremena. Zapravo, vjerojatno je to prilično mali postotak populacije kad razmislite o tome.

Sada, 19 godina kasnije, španjolski reprezentativac nada se da će se okupati u slavi osvajanja Svjetskog prvenstva, na štetu svog bivšeg foto prijatelja.

Idemo li do kraja u usporedbe, lako je zaključiti kako je finale ipak posebnija utakmica i veća za Messija koji igra najveću utakmicu karijere na stadionu gdje je 'umro'. Život piše nevjerojatne romane, a o svemu opširnije možete pročitati OVDJE.

Lionel je izravno sudjelovao u 33 gola u 33 utakmice Svjetskog prvenstva.

2006: 2 (1 gol + 1 asistencija)

2010: 1 (0+1)

2014: 5 (4+1)

2018: 3 (1+2)

2022: 10 (7+3)

2026: 12 (8+4)