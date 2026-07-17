Možda ipak radije vuvuzele? Otkriveno tko će nastupiti na poluvremenu finala SP-a

Svjetsko prvenstvo kulminirat će finalom na MetLife stadionu u New Jerseyju gdje će se sukobiti Argentina i Španjolska, a FIFA je već ranije odlučila napraviti utakmicu po nekim američkim standardima kakve nitko u Europi praktički ne može smisliti.

Tako će na poluvremenu utakmice biti 'half time show' iliti koncert kakav obično preko bare rade na njihovom 'super bowlu', finalu NFL sezone.

FIFA je objavila kako će to konačno izgledati. Koncert bi trebao trajati točno 11 minuta, a nastupit će Shakira, Madonna i Justin Bieber. Da, dobro ste pročitali...

Međutim, nitko ne može garantirati da će postavljanje privremene pozornice, a onda i njenu uklanjanje trajati ukupno četiri minute kako bi sve skupa bilo uobičajenih 15 minuta. Barem za nogomet uobičajenih. Predviđa se kako bi sve skupa trebalo trajati nekih 17 minuta. Iako, to će vrlo vjerojatno biti 20 minuta...

Iz FIFA-e smiruju reakcije ljudi koji su burno reagirali nakon što su čuli kako će sve skupa trajati pola sata. Sada poručuju da će biti 'samo 17 minuta'.

Iako se realno moglo očekivati kako će Shakira nastupiti, budući da ima službenu pjesmu turnira, nitko nije napisao kako je odlučeno za druga dva izvođača. Ima li FIFA neki odbor koji o tome odlučuje ili su se izvođači, točnije njihovi menadžeri, osobno javili Gianniju Infantinu. Možda i dogovorili neki postotak.

Bit će fantastično ako Madonna, koja za manje od mjesec puni 68 godina, otpjeva jedan od svojih najvećih hitova 'Like a virgin'. Što tek reći o Bieberu koji je čak 36 godina mlađi od gospođe Ciccone. Pa ni one vuvuzele više ne zvuče tako loše...