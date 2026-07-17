Pijana žena rodila kod kuće: Liječnici ostali u šoku kad su vidjeli koliko beba ima promila

Medicinsko osoblje Opće bolnice u Zgierzu, u Poljskoj, 1. srpnja zaprimilo je iznimno neuobičajen i potresan slučaj. U bolnicu je hitno dovezena 36-godišnja žena koja je prethodno rodila dijete u vlastitom domu.

Posebno zabrinjava činjenica da je majka u trenutku dolaska bila u teškom alkoholiziranom stanju, a tragovi alkohola utvrđeni su i kod novorođenog dječaka. Liječnici su odmah reagirali te su dijete smjestili na Odjel neonatologije, gdje je bilo pod stalnim nadzorom.

Razina alkohola u krvi

Prema dostupnim informacijama portala tvn24.pl, novorođenče je u organizmu imalo više od jednog promila alkohola, dok je kod majke izmjereno više od 1,6 promila.

Unatoč svemu, dječak je nakon nekoliko dana liječenja u dobrom općem stanju prebačen u specijaliziranu zdravstvenu ustanovu u Łódźu, što je potvrdio ravnael bolnice Miłosz Dobrogowski.

"Dječak je na našem odjelu proveo pet dana, nakon čega je u dobrom općem stanju prebačen u Institut za zdravlje majke i djeteta u Łódźu. Potvrđujem da je pri prijemu imao više od jednog promila alkohola u krvi. U trenutku dolaska razina alkohola već je bila u padu, što znači da se koncentracija alkohola smanjivala", rekao je.

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Poznata osoba socijalnoj skrbi

Bolnica je o cijelom slučaju obavijestila Centar za socijalnu skrb u Ozorkówu. Gradonačelnik Ozorkówa Jacek Socha izjavio je kako je 36-godišnjakinja od ranije poznata socijalnim službama zbog dugogodišnjih problema s alkoholom.

"Obiteljski sud joj je 10. srpnja oduzeo roditeljska prava. Još ranije sud je obavijestio sve okolne bolnice da, ako se trudna žena pojavi u njihovoj ustanovi, odmah obavijeste nadležna tijela", istaknuo je gradonačelnik.

Naime, žena je ranije rodila troje djece, koja su zbog obiteljskih okolnosti smještena u udomiteljske obitelji. Centar za socijalnu skrb u više ju je navrata upućivao na liječenje od ovisnosti o alkoholu, no unatoč tome njezina se situacija nije promijenila.