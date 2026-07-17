Svadbeni luk planuo sekundu nakon sudbonosnog 'da', ali reakcija mlade je sve iznenadila

Brook i Blake Rainsburg svoj dan vjenčanja sigurno neće zaboraviti, ali ne samo zbog romantičnih trenutaka. Njihova ceremonija umalo je završila u plamenu, no brza reakcija i smisao za humor pretvorili su potencijalnu katastrofu u anegdotu koja je postala viralna.

Trenutak iz snova pretvorio se u dim

Vjenčanje održano 13. lipnja u dvorištu kuće mladenkine tete trebalo je imati spektakularan završetak. Brook je zamislila kako s novopečenim suprugom prolazi kroz špalir gostiju koji drže upaljene prskalice, dok ih iza leđa obasjava cvjetni svadbeni luk. Romantični izlazak, međutim, nije tekao po planu.

Nakon što su izmijenili zavjete, prskalice su upaljene. U trenutku dok je Blake nježno nagnuo Brook za poljubac, oltar je iznenada obavio gusti dim. Mladenka se okrenula i ugledala prizor koji nije očekivala: prekrasni cvjetni luk bio je u plamenu.

Dok su se plamenovi širili, gosti su u panici počeli ustajati sa svojih mjesta i napuštati ceremoniju. Ipak, mladenka nije bila potresena. Zaprepaštena prizorom, samo je doviknula obitelji i prijateljima da pokušaju gurnuti goruću konstrukciju u obližnji ribnjak kako bi ugasili vatru.

'Sjećanje koje nitko neće zaboraviti'

Umjesto panike, Brook se počela smijati neočekivanom preokretu. Odlučila je da ovaj događaj neće uništiti njihov dan, već će ga učiniti jedinstvenim. Brook je podijelila duhoviti trenutak na društvenim mrežama, nazvavši ga uspomenom koju "nikada neće zaboraviti". Na svom Facebook profilu objavila je fotografije i snimku uz opis: "Samo mali uvid u to kako je prošlo naše vjenčanje".

U kasnijoj objavi znatiželjnim je prijateljima objasnila što se dogodilo. "Imali smo prskalice i bilo je jako vjetrovito. Nitko nije razmišljao o tome da bi se cvijeće moglo zapaliti; više smo brinuli zbog tkanine. Ali, stvorilo je uspomenu koju nitko nikada neće zaboraviti", napisala je.

Neki su pratitelji izrazili zabrinutost da bi vatra mogla biti "loš znak" za budućnost braka, no mladenka je i na to imala spreman odgovor. U videu na TikToku poručila je: "Moj me čovjek voli i ne ide nikamo, a ovo nam je stvorilo uspomenu koju nikada nećemo zaboraviti".

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