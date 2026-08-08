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TEŠKA NESREĆA /

Božidar viljuškarom spašavao ozlijeđene putnike iz vlaka: 'Bilo je dosta krvavih'

Božidar viljuškarom spašavao ozlijeđene putnike iz vlaka: 'Bilo je dosta krvavih'
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Foto: Damir Spehar/PIXSELL

'Putnici su bili zbunjeni, među njima je bilo i dvoje male djece'

8.8.2026.
14:39
danas.hr
Damir Spehar/PIXSELL
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Ozlijeđene putnike nakon sudara putničkog i teretnog vlaka u subotu ujutro kod Bjelovara viličarom je spašavao mještanin Božidar Zrinski, javlja Jutarnji list

Zrinski se vraćao s benzinske nedugo nakon nesreće, a potom je otišao po viljuškar kako bi pomogao ljudima. 

"Otišao sam po stroj, vidio što treba. To je bila moja građanska dužnost. Bilo je dosta ozlijeđenih, krvavih", naveo je Božidar.

'Bili su zbunjeni' 

Istaknuo je da je Hitne pomoć već stigla dok je on išao po viljuškar.

"Ozlijeđene sam spustio viljuškarom, ne znam kako bi ih oni spustili. Putnici su bili zbunjeni, među njima je bilo i dvoje male djece. Nisu plakali", kazao je Božidar. 

Podsjetimo, u sudaru je šestero putnika zadobilo teže, a 14 lakše ozljede. Životno ugroženih nema.

Do nesreće je došlo u 10.05 sati, na pruzi između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec, koja je od tada zatvorena za promet. 

Teretni VlakPutnicki VlakSudarBjelovarVlak
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