Alžirac napustio Milan: Hoće li Boban krenuti po svog miljenika?

AC Milan se rastao s veznjakom Ismaelom Bennacerom, čime je okončan sedmogodišnji boravak alžirskog reprezentativca na San Siru.

Dvadesetosmogodišnji veznjak, koji je u Milan došao iz Empolija 2019. godine, bio je na posudbi u Olympique Marseilleu i Dinamu Zagreb nakon što je bio izvan terena zbog učestalih ozljeda koljena.

"AC Milan može potvrditi raskid ugovora s Ismaelom Bennacerom uz obostrani pristanak", rekao je klub u kratkoj izjavi u petak. "Klub mu želi sve najbolje u budućnosti."

Bennacer je za Milan odigrao 137 utakmica u Serie A, odigravši ključnu ulogu u osvajanju Scudetta u sezoni 2021./22., ali se borio s fizičkim problemima i posljednju natjecateljsku utakmicu za talijanski klub odigrao je 2024. godine.

Novi klub alžirskog veznjaka još uvijek se ne zna, no najviše se spominje opcija prelaska u Katar. Iako za sada nema naznaka da bi se to moglo dogoditi, moguće je da i Dinamo krene po Alžirca ako se prisjetimo riječi Zvonimira Bobana s kraja prethodne sezone:

"Želimo zadržati Ismaela Bennacera, ali čekamo da riješi svoj ugovor s Milanom. Ako riješi situaciju s Rossonerima, mi bismo bili idealna momčad za nastavak njegove karijere", rekao je tada predsjednik Dinama.