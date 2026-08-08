Kakav susret! Zelenski i Vučić pozirali na crvenom tepihu, a jedan detalj svima je upao u oči
Dok se u pozadini postrojila počasna garda, dvojica državnika krenula su crvenim tepihom, a njihove su grimase i osmijesi ostavili dojam kao da se u tom trenutku odvija neka sasvim drugačija, manje protokolarna priča.
Posjet koji je politički važan dobio je i jednu sasvim neformalnu, gotovo filmsku dimenziju – izrazi lica dvojice državnika jednostavno su ukrali pažnju.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski u petak je stigao u Srbiju, tradicionalnu saveznicu Moskve, i to prvi put od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.
Zelenski je dolazak objavio na platformi X, poručivši da je u Srbiju stigao sa svojim timom. U subotu ga očekuju razgovori sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerom Đurom Macutom.
No, dok se iza kulisa vode ozbiljni razgovori o gospodarstvu, odnosima s Europskom unijom i sigurnosnim pitanjima, fotografija dvojice predsjednika nudi prizor koji je teško ignorirati.
Naime, dok se u pozadini postrojila počasna garda, dvojica državnika krenula su crvenim tepihom, a njihove su grimase i osmijesi ostavili dojam kao da se u tom trenutku odvija neka sasvim drugačija, manje protokolarna priča.
Jedan ozbiljan, drugi vidno opušteniji, pa pogled prema kameri koji gotovo kao da govori: „Dobro, ljudi, smijemo li se sada ili još traje protokol?“
Posebno je teško ne primijetiti trenutak u kojem jedan od njih djeluje kao da se pokušava suzdržati od osmijeha, dok drugi izgleda prilično dobro raspoložen.
Naravno, iza osmijeha i simpatičnih izraza lica slijede ozbiljni razgovori. Zelenski je najavio da će s domaćinima razgovarati o jačanju gospodarskih odnosa, suradnji s Europskom unijom i sigurnosnim pitanjima, odnosno o temama koje mogu imati vrlo konkretne posljedice za obje zemlje.