FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POGLEDAJTE IZRAZE LICA /

Kakav susret! Zelenski i Vučić pozirali na crvenom tepihu, a jedan detalj svima je upao u oči

Kakav susret! Zelenski i Vučić pozirali na crvenom tepihu, a jedan detalj svima je upao u oči
×
Foto: Obradovic/BetaPhoto/Sipa Press/Profimedia

Dok se u pozadini postrojila počasna garda, dvojica državnika krenula su crvenim tepihom, a njihove su grimase i osmijesi ostavili dojam kao da se u tom trenutku odvija neka sasvim drugačija, manje protokolarna priča.

8.8.2026.
16:10
danas.hr
Obradovic/BetaPhoto/Sipa Press/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Posjet koji je politički važan dobio je i jednu sasvim neformalnu, gotovo filmsku dimenziju – izrazi lica dvojice državnika jednostavno su ukrali pažnju.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski u petak je stigao u Srbiju, tradicionalnu saveznicu Moskve, i to prvi put od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Kakav susret! Zelenski i Vučić pozirali na crvenom tepihu, a jedan detalj svima je upao u oči
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Zelenski je dolazak objavio na platformi X, poručivši da je u Srbiju stigao sa svojim timom. U subotu ga očekuju razgovori sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerom Đurom Macutom.

No, dok se iza kulisa vode ozbiljni razgovori o gospodarstvu, odnosima s Europskom unijom i sigurnosnim pitanjima, fotografija dvojice predsjednika nudi prizor koji je teško ignorirati.

Naime, dok se u pozadini postrojila počasna garda, dvojica državnika krenula su crvenim tepihom, a njihove su grimase i osmijesi ostavili dojam kao da se u tom trenutku odvija neka sasvim drugačija, manje protokolarna priča.

Jedan ozbiljan, drugi vidno opušteniji, pa pogled prema kameri koji gotovo kao da govori: „Dobro, ljudi, smijemo li se sada ili još traje protokol?“

Posebno je teško ne primijetiti trenutak u kojem jedan od njih djeluje kao da se pokušava suzdržati od osmijeha, dok drugi izgleda prilično dobro raspoložen. 

Naravno, iza osmijeha i simpatičnih izraza lica slijede ozbiljni razgovori. Zelenski je najavio da će s domaćinima razgovarati o jačanju gospodarskih odnosa, suradnji s Europskom unijom i sigurnosnim pitanjima, odnosno o temama koje mogu imati vrlo konkretne posljedice za obje zemlje.

Volodomir ZelenskiAleksandar Vučić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike