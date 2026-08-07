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'VAŽNI RAZGOVORI' /

Zelenski stigao u Srbiju: Pogledajte tko ga je dočekao na aerodromu

Zelenski stigao u Srbiju: Pogledajte tko ga je dočekao na aerodromu
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Foto: screenshot/x/volodimir zelenski

'Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa između naših dviju zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, kao i o sigurnosnim pitanjima'

7.8.2026.
20:22
Hina
screenshot/x/volodimir zelenski
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Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je u petak na platformi X da je stigao u posjet Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve, prvi put od ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

"Stigao sam u Srbiju sa svojim timom", napisao je Zelenski, dodavši da će u petak i subotu imati "važne razgovore" sa srpskim kolegom Aleksandrom Vučićem i srbijanskim premijerom Đurom Macutom.

 

 

Dočekala ga ministrica 

"Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa između naših dviju zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, kao i o sigurnosnim pitanjima", rekao je Zelenski, kojeg je na zračnoj luci u Beogradu dočekala srbijanska ministrica energetike Dubravka Đedović Handanović, prema snimkama objavljenima na njegovom X profilu.

Volodimir ZelenskiAleksandar VučićSrbija
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