Pantovčak nije osvojio, hoće li Aziju? Niko Tokić Kartelo u borbi za opstanak 6000 kilometara daleko

Nakon što je pokušao osvojiti Pantovčak, Niko Tokić Kartelo kreće u potpuno novu borbu – onu na tisućama kilometara udaljenom terenu. Poduzetnik i bivši predsjednički kandidat uskoro će se pojaviti u RTL-ovom showu "Asia Express: Zmajeva ruta", a društvo će mu praviti osoba kojoj najviše vjeruje. Njegov nećak Ivan Tokić.

Foto: RTL

Njih dvojica ulaze u avanturu dugu čak šest tisuća kilometara, gdje će osim fizičke izdržljivosti testirati i ono najvažnije – koliko dobro funkcioniraju kao tim.

Odnos Nike (60) i Ivana (36) nije klasičan odnos strica i nećaka. Tokić Kartelo često ističe da mu je Ivan puno više od člana obitelji.

"Ivan je sin kojeg nikada nisam imao", govori Niko o nećaku, dok Ivan u njemu vidi mentora, oslonac i životni uzor.

Foto: RTL

U "Asia Express" ulaze s jasnom podjelom uloga.

"Ja ću rješavati prijevoz, hranu i smještaj, a Ivan zagonetke i igre", najavio je Tokić Kartelo, preuzimajući ulogu onoga koji će se brinuti o logistici.

Ivan, koji je otac dviju kćeri, ima i vlastiti cilj – dokazati stricu da se može snaći u nepredvidivim situacijama.

Foto: RTL

"Želim dokazati Niki da mogu pronaći rješenje u svakoj situaciji", poručio je, uz dozu šale dodajući da ga je stric već pitao:

"Je li ovo naša nova kampanja za promociju tradicionalnih vrijednosti u Aziji?"

Od teških početaka do poduzetničkog života

Tokić Kartelo godinama u javnim nastupima govori o svom životnom putu. Rođen kao Željko Tokić, ime je promijenio u znak povezanosti s roditeljima – uzeo je očevo ime Niko i majčino prezime Kartelo.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Posebno tijekom predsjedničke kampanje isticao je priču o skromnim počecima.

"Od djeteta koje nije imalo što jesti i obući do kandidature za predsjednika. Ništa nisam imao i sve sam stvorio sam", govorio je tada.

Danas vodi nekoliko poslovnih projekata, među kojima je i Furnir drvni centar, a bavi se i poljoprivredom.

Foto: Marko Seper/PIXSELL

U javnosti često naglašava važnost obitelji, a sa suprugom Nevijom u braku je 34 godine. Ima dvije kćeri i četvero unučadi.

Upravo će mu sada, u potpuno drugačijim okolnostima, obiteljska povezanost biti najveći adut.

Mama, uspio sam! – rečenica koja ga je obilježila

Većina javnosti Tokića Kartela upoznala je tijekom predsjedničke kampanje, kada je pokušao osvojiti mjesto na Pantovčaku.

Najviše pažnje privukao je trenutak nakon prikupljanja potpisa za kandidaturu kada je emotivno uzviknuo:

"Mama, uspio sam!"

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Ta rečenica postala je jedan od najprepoznatljivijih trenutaka njegove kampanje, a kasnije je osnovao i udrugu istog imena kroz koju, prema vlastitim navodima, pomaže ljudima. Prije utrke za predsjednika, 2021. godine kandidirao se i za gradonačelnika Zagreba.

Sada ga, umjesto političke pozornice, čeka potpuno drugačiji teren.

Nova kampanja ili samo avantura?

Sam Tokić Kartelo nije propustio povezati novi izazov s budućim planovima.

"Ako preživim 6000 kilometara na Zmajevoj ruti, to je valjda dobar znak da sam spreman i za novu predsjedničku utrku", kazao je.

Njegov ulazak u "Asia Express" svakako će privući pažnju i onih koji ga podržavaju i onih koji ga prate zbog njegovih neobičnih javnih nastupa. Hoće li poduzetnički instinkt, životno iskustvo i odnos s nećakom biti dovoljni za jednu od najzahtjevnijih televizijskih avantura – pokazat će "Asia Express".