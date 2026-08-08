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KAPETAN /

Modrića u Australiji dočekali brojni hrvatski navijači: Evo što im je Luka poručio

Modrića u Australiji dočekali brojni hrvatski navijači: Evo što im je Luka poručio
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Foto: ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

U Australiji živi oko 250.000 Hrvata i njihovih potomaka pa je to jedna od zemalja s najvećom hrvatskom dijasporom

8.8.2026.
12:06
Hina
ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić, koji se s Milanom pripremao u australskom gradu Perthu, dočekan je uz ovacije i skandiranje tamošnjih Hrvata, pokazuje video objavljen na internetskoj stranici novina Hrvatski Vjesnik iz Melbournea.

Modrić je davao intervju u Crown's Sports Baru uoči prijateljske utakmice s Interom kada ga je voditelj upitao kako se osjeća po dolasku u Perth.

"Dosad je bilo sve sjajno. Lijepo je vidjeti toliko hrvatskih navijača", odgovorio je. Ljudi u publici su ustali i skandirali "Luka, Luka" i "Zovi samo zovi...", na što im je poručio "Bravo". Oduševljeno su mu pljeskali.

U Australiji živi oko 250.000 Hrvata i njihovih potomaka pa je to jedna od zemalja s najvećom hrvatskom dijasporom. Mnogi su nosili hrvatske zastave i dresove tijekom utakmice Milana i Intera.

Modrić je boravio u Australiji u trenutku dok se navijači pitaju hoće li nastaviti igrati za Hrvatsku. Za mjesec dana će napuni 41 godinu, a produžio je ugovor s Milanom na godinu dana, do ljeta 2027. Na pitanje koji bi savjet dao ambicioznim nogometašima, hrvatski kapetan je u Perthu odgovorio:

"Vjeruj u sebe, radi naporno i nikad ne odustaj. To je oduvijek bio moj mentalitet i mislim da bi mladi igrači trebali činiti isto.“

Milan, koji je s Interom remizirao 1-1, pripreme nastavlja u Indoneziji gdje će u subotu odmjeriti snage s londonskim Chelseom.

Luka ModrićAc Milan
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