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PRENOSIO EKSPLOZIV /

Dron ušao u NATO državu i eksplodirao blizu plinovoda: 'Sigurna je jedna stvar'

Dron ušao u NATO državu i eksplodirao blizu plinovoda: 'Sigurna je jedna stvar'
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Foto: ilustracija: Lilly/imageBROKER/Profimedia

Incidenti s dronovima posljednjih su se mjeseci uvišestručili u istočnoeuropskim zemljama, članicama NATO-a koje podržavaju Ukrajinu u sukobu s Rusijom

8.8.2026.
14:44
Hina
ilustracija: Lilly/imageBROKER/Profimedia
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Dron koji je prenosio "znatnu količinu eksploziva" u subotu ujutro ušao je u bugarski zračni prostor i eksplodirao nedaleko od granice s Rumunjskom i transbalkanskog plinovoda, a potom se srušio u polje, no nije bilo žrtava, objavio je bugarski premijer Rumen Radev.

"Dron je eksplodirao u neposrednoj blizini graničnog prijelaza Kardam s Rumunjskom", blizu Crnog mora na sjeveroistoku zemlje i "1000 metara" od kompresorske stanice na transbalkanskom plinovodu koji povezuje Tursku s Ukrajinom, rekao je Radev u video snimci koju je vlada objavila na društvenim mrežama.

Nakon hitnog sastanka sigurnosnog vijeća vlade kazao je da "nema žrtava". "Buku drona evidentirala je granična policija u Rumunjskoj", a zatim je bugarska patrola granične policije čula "glasnu eksploziju i uočila crni dim", dodao je bugarski premijer.

'Sigurna je jedna stvar' 

Prema njegovim riječima "sigurna je jedna stvar - dron je prenosio znatnu količinu eksploziva s obzirom na to da se čuo iz daljine i proizveo tako visok stup crnog dima. Srušio se u polje suncokreta i nadam se da ćemo uskoro saznati o kojem se tipu radi", nastavio je Radev, tvrdeći da nije riječ o "rekreacijskom" već o "većem dronu".

Kazao je i da dron nije otkrila nijedna od dviju susjednih zemalja. "Kako i sami znate identificiranje i neutraliziranje ovih dronova veliki je izazov."

Incidenti s dronovima posljednjih su se mjeseci uvišestručili u istočnoeuropskim zemljama, članicama NATO-a koje podržavaju Ukrajinu u sukobu s Rusijom.

Rumunjska, koja je od početka velike ruske invazije na Ukrajinu 2022. suočena s čestim upadima dronova, od kojih su se neki srušili na njezinu teritoriju, krajem srpnja je naredila njihovu neutralizaciju.

RumunjskaBugarskaDronPlinovod
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