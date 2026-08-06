Raznesen Mercedes proizvođača Putinovih 'Vampira', liječnici se bore za njegov život

Vladimir Tkačuk, suosnivač ruskog proizvođača borbenih bespilotnih letjelica "Uraldronzavod”, zadobio je po život opasne ozljede, a njegov je vozač poginuo kada je njihov automobil dignut u zrak u blizini grada Jekaterinburga, prenosi Reuters. Riječ je o najnovijem u nizu ciljanih napada izvedenih u Rusiji koji su povezani s ratom u Ukrajini.

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Državna novinska agencija TASS, pozivajući se na izvor iz hitnih službi, izvijestila je da se Tkačuk nalazi na odjelu intenzivne njege te da se liječnici bore za njegov život.

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Prema navodima jednog ruskog vojnog blogera, napad se dogodio u utorak, no detalji su objavljeni tek dan kasnije, kada su ruski mediji opširno izvijestili o tom incidentu.

Automobil uništen u eksploziji

Portal Mash izvijestio je, pozivajući se na izvore u ruskoj policiji i sigurnosnim službama, da je Tkačukov Mercedes uništen eksplozivnom napravom postavljenom ispod vozila. Navodi se da je vozač, za kojeg se vjeruje da mu je bio i tjelohranitelj, poginuo na mjestu događaja.

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Reuters piše da je Rusija okrivila Ukrajinu za niz prethodnih atentata usmjerenih na visoke vojne dužnosnike i osobe povezane s ruskim ratnim naporima. Ukrajina je preuzela odgovornost za neke od tih napada, dok je umiješanost u druge negirala. Kijev još nije komentirao najnoviji incident.

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Tkačukova tvrtka proizvodi bespilotne letjelice "Vampir", kojima upravlja operater noseći posebne naočale i prateći prijenos videozapisa uživo s letjelice. Rusija te bespilotne letjelice intenzivno koristi na bojišnici u Ukrajini.

Prikupljanje sredstava za rusku vojsku

Navodi se da je Tkačuk vodio i popularan kanal na Telegramu pod nazivom "Opsjednut ratom” (Obsessed with War), putem kojeg je prikupljao sredstva za rusku vojsku. U rujnu 2024. Tkačuk je osobno predstavio "Vampira" visokim dužnosnicima, uključujući predsjednika Vladimira Putina i Dmitrija Medvedeva, zamjenika predsjednika Vijeća sigurnosti Ruske Federacije.

Bio je to drugi napad na ruske proizvođače bespilotnih letjelica u samo tjedan dana. Reuters napominje da je 30. srpnja Andrej Čerezov, proizvođač bespilotnih letjelica "Obav", ranjen u napadu koji je izveo još uvijek nepoznati počinitelj. Bespilotne letjelice postale su dominantno oružje u ratu u Ukrajini, koji je sada duboko zašao u svoju petu godinu.

Vijest o napadu automobilom-bombom na Tkačuka pojavila se ubrzo nakon što je Putin imenovao Denisa Ljamina zapovjednikom ruskih snaga za bespilotne sustave - novoosnovanog vojnog roda koji obuhvaća postrojbe za upravljanje bespilotnim letjelicama.