Veleposlanik otkrio tajne iz srca Kremlja: 'U svakom trenutku znaju gdje se nalazimo'

Alexander Graf Lambsdorff donedavno je bio njemački veleposlanik u Moskvi. U razgovoru za Bild komentirao je ruskog predsjednika Vladimira Putina, atmosferu u ruskoj prijestolnici i rat u Ukrajini. Upozorio je na moguću opasnost koja čeka Ukrajinu na jesen.

Tijekom predaje akreditivnih pisama Lambsdorff se sastao s Putinom. Tvrdi da je djelovao odlučno i da je u dobroj tjelesnoj formi.

"U njemačkim medijima stalno se može pročitati kako boluje od ove ili one bolesti, no osobno za to nisam vidio nikakve dokaze. Nisam liječnik i teško je postavljati dijagnoze bez pregleda, ali sigurno nisam primijetio ništa od glasina koje sam slušao. Čovjek je prilično discipliniran, sportski građen i ima vrhunsku medicinsku skrb", rekao je i dodao kako je Putin u potpunosti pri zdravoj pameti.

'Moskva je prekrivena kamerama'

Bivši njemački veleposlanik u Moskvi osvrnuo se i na stereotip o pijanim Rusima koji tugu utapaju u votki. Istaknuo je kako se rusko društvo razvilo, a odnos prema alkoholu promijenio.

"Rusi ne mjere votku u mililitrima, nego u gramima. Nekoć bi vam poslužili 100 grama votke, koja je morala nestati do kraja obroka; u suprotnom bi vas smatrali nepristojnima. Ta su vremena odavno prošla. Većina se razgovora vodi posve uobičajeno, uz ručak i čašu vode", rekao je.

U razgovoru je ispričao kako ga je pratila ruska tajna služba. Prisjetio se razgovora s profesorima njemačkog jezika u Nižnjem Novgorodu. Dva mladića sjedila su za susjednim stolom i snimala cijeli razgovor. Dodao je kako ga je FSB neprestano držao pod nadzorom. Napomenuo je kako je Moskva u potpunosti prekrivena kamerama za prepoznavanje lica.

"Tako ne možete ući ni na stanicu podzemne željeznice, a da vas ne snimi kamera povezana sa softverom za prepoznavanje lica... Kada se nekamo vozimo privatno, primjerice na izlet u šumu, sustav prepoznaje naše registarske pločice i oni u svakom trenutku točno znaju gdje se nalazimo", ispričao je Lambsdorff.

'Rat je stigao u Moskvu'

Osvrnuo se i na ukrajinske napade unutar Rusije. Istaknuo je kako je Rusija činila sve da rat drži podalje od Moskve.

"No sada, kada rafinerije eksplodiraju zbog ukrajinskih napada, a ljudi čekaju u redovima za gorivo, rat je, naravno, stigao i u Moskvu", rekao je i dodao: "Jedan od čimbenika koji su mnogi u početku smatrali prednošću Rusije — a to je veličina zemlje — sada se, kad je riječ o protuzračnoj obrani, pokazao nedostatkom... Dakle, snaga se u suštini pretvorila u slabost koju Ukrajina trenutačno iskorištava".

Lambsdorff smatra da postoji velika vjerojatnost za novi val mobilizacije kojim bi se u vojsku pozvalo još pola milijuna Rusa.

"Tehnički su preduvjeti za to znatno bolji nego 2022. godine jer je cjelokupan sustav vojne evidencije digitaliziran. To znači sljedeće: mladić primi poruku na mobitel: 'Mobilizirani ste'. Ta se poruka istodobno šalje svim graničnim prijelazima u cijeloj zemlji, pa je napuštanje države nemoguće", objasnio je Lambsdorff.

Unatoč represivnom sustavu, Lambsdorff je upozorio kako se rusko civilno društvo ne bi smjelo olako otpisati.

"U Moskvi susrećete ljude, i to u priličnom broju, koji su miroljubivi, demokratski usmjereni i kozmopolitski nastrojeni. Vidio sam ljude u suzama kada su stigle snimke iz Kijeva, kada su ponovno pale rakete, jer ih je bilo toliko sram", rekao je.

Dodao je kako se rijetki odlučuju na otpor jer je to iznimno opasno. "No to malo ljudi koji se ipak usude suprotstaviti ima moje najveće poštovanje", zaključio je.