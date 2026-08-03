Tko je Putinov general koji je preživio eksploziju u Moskvi?

U eksploziji koja se u subotu dogodila u moskovskom restoranu "Balzi Rossi" poginulo je troje ljudi, a više od 20 ih je ozlijeđeno. Prema podacima Nacionalnog antiterorističkog odbora, bombu je donijela dostavljačica koja je poginula u eksploziji. Zaštitar koji ju je pokušao zaustaviti također je poginuo.

U trenutku eksplozije u restoranu se održavala proslava 55. rođendana general-pukovnika Aleksandra Čajke, zapovjednika Zračno-svemirskih snaga Rusije. On nije ozlijeđen u napadu. Ako je doista bio meta napada, Čajko je jedan od najviše rangiranih ruskih generala na koje je pokušan atentat od početka invazije na Ukrajinu, piše Meduza.

Александру сегодня 55 ... видео с ресторана не задолго до прикура



Александр Юрьевич Чайко (род. 27 июля 1971, Голицыно, Одинцовский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский военачальник. Главнокомандующий вкс рф. pic.twitter.com/XxOHvIPeKA — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) August 2, 2026

U svibnju 2026. postao je zapovjednik Zračno-svemirskih snaga, a prije toga je vodio rusku vojnu operaciju u Siriji i ofenzivu na Kijevsku oblast 2022. godine. Optužen je za brojne ratne zločine. Godine 2020. dobio je titulu Heroja Rusije, a trenutačno se nalazi pod sankcijama Velike Britanije i Europske unije.

Tko je Aleksandar Čajko?

Rođen je 27. srpnja 1971. godine. Nakon vojne škole Suvorov, služio je kao kadet, a 1992. bio je u sastavu Zapadne skupine snaga u Njemačkoj. Nakon povratka u Rusiju postao je zapovjednik 2. Tamanske divizije.

Diplomirao je na Akademiji Frunze 2001. i na Vojnoj akademiji Glavnog stožera 2012., ključnoj ustanovi za obuku najvišeg zapovjednog kadra. Čin general-bojnika dobio je 2013., a do 2017. godine zapovijedao je 1. tenkovskom armijom, čiji su dokumenti pali u ruke ukrajinskoj vojsci tijekom povlačenja iz Kijevske oblasti.

Operacije u Siriji

Njegovo ime najčešće se povezuje s dva razdoblja. Prvo je služba u Siriji. Tamo je od rujna 2019. do studenog 2020., a zatim ponovo 2021. godine, bio zapovjednik cjelokupne ruske vojne skupine.

Prema izvješću organizacije Human Rights Watch iz 2020. godine, za vrijeme zapovjedništva Surovikina, Serdjukova i Čajke u borbama je ubijeno najmanje 1600 civila, uglavnom oko grada Idliba. To uključuje i napade na bolnice izvedene dok je Čajko vodio ruske snage.

Human Rights Watch dokumentirao je 46 napada na objekte bez zabilježene vojne prisutnosti. Iako je prema njihovoj ocjeni slučajnost isključena, nisu uspjeli pronaći konkretne dokaze koji bi te operacije izravno povezali s Čajkovim zapovijedima. Rusija je posjedovala koordinate bolnica koje je dobila preko UN-ovog mehanizma za dekonflikt, ali one su svejedno napadnute. S obzirom na to da je u siječnju 2020. godine Čajko osobno izvještavao Vladimira Putina i Šojgua o tijeku operacija, teško je pretpostaviti da nije znao za djelovanje svojih postrojbi.

Nakon službe u Siriji, Putin dodijelio mu je 2020. titulu Heroja Rusije. Velika Britanija ga je u lipnju 2022. stavila na popis sankcioniranih osoba zbog pomoći režimu Bašara al-Asada.

Ratni zločini u Ukrajini

Čajko je u veljači i ožujku zapovijedao ruskim snagama koje su napadale Kijev. Pod njegovim izravnim zapovjedništvom počinjeni su brojni ratni zločini protiv civila u Buči i drugim naseljima sjeverozapadno od Kijeva, uključujući ubojstva i mučenja.

Nekoliko neovisnih istraga potvrdilo je da su se zločini dogodili tijekom ruske okupacije. Iako ukrajinski tužitelji nemaju dokaze da je Čajko izdavao naredbe za konkretne zločine, jasno je da su počinjeni pod njegovim vodstvom.

U ožujku 2022., prije povlačenja ruskih trupa, Čajko je posjetio selo Zdviživka, gdje se nalazio zapovjedni centar za napad na Kijev. Tamo je nagrađivao vojnike. "Sve postrojbe, sve divizije djeluju onako kako su obučene. Rade sve ispravno. Ponosan sam na njih", rekao je u snimci od 24. ožujka.

Novinari Associated Pressa proveli su istragu u ljeto 2022. godine. Prema toj istrazi, u dvorištu kuće koju su ruski vojnici često posjećivali u Zdviživki dogodila su se najmanje tri ubojstva.

Služba sigurnosti Ukrajine (SBU) objavila je 2025. audiozapis na kojem, kako tvrde, Aleksandar Čajko u ožujku 2022. naređuje napade na grad Malin i selo Teterevske, zapadno od Kijeva. U snimci se čuje zapovijed jurišnom zrakoplovstvu da "isplanira napad u 5.30 na naselje Teterevske, treba ga zbrisati s lica zemlje". Planirano je i korištenje raketnog topništva poput sustava Grad i Uragan, koji služe za neselektivne napade na široka područja.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svom se redovitom obraćanju osvrnuo samo na napade na rafineriju u Saratovskoj oblasti i skladišta u Samarskoj oblasti. Nije spominjao napad na moskovski restoran.