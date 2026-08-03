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Rijeka na Rujevici dočekuje finski Ilves: Evo kada i gdje gledati borbu za Europu

Rijeka na Rujevici dočekuje finski Ilves: Evo kada i gdje gledati borbu za Europu
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Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Nakon što su iz natjecanja izbacili Derry City, Riječani će se susresti s finskim Ilvesom

3.8.2026.
12:01
Sportski.net
Nel Pavletic/PIXSELL
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Rijeku čeka nova europska utakmica! U četvrtak, 6. kolovoza od 20:45 sati na Rujevici dočekuje finski Ilves u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Konferencijske lige dok je uzvratni susret na rasporedu tjedan dana kasnije.

Nakon što su iz natjecanja izbacili Derry City, Riječani će se susresti s finskim Ilvesom, koji je u drugom pretkolu izbacio islandski Stjarnan. Riječani se nadaju pred rasprodanim tribinama osigurati prednost i potvrditi ulogu favorita protiv momčadi koja igra s oscilacijama u finskom prvenstvu.

Ilves se s polovičnim učinkom nalazi pri dnu ljestvice, no ne treba zaboraviti da je finska liga u punom zamahu te da su finski igrači u punoj natjecateljskoj formi. Televizijski prijenos ovog napetog dvoboja iz zagrebačke kabine komentirat će Filip Brkić dok će se s terena na Rujevici s najnovijim informacijama javljati reporter Boris Jovičić.

"Nastavljamo pratiti hrvatske klubove u kvalifikacijama za europska natjecanja. Rijeka je uz Dinamo naš najkonstantniji predstavnik posljednjih godina, a sada s Matjažom Kekom ponovno traži novi zamah. Vjerujem da ćemo na RTL-u svjedočiti dvjema dobrim utakmicama protiv finskog predstavnika te da će Rijeka proći i tu prepreku“, kaže Brkić.

Utakmicu Rijeka-Ilves pratite na RTL-u i platformi Voyo u četvrtak, 6. kolovoza, u 20:45 sati!

Hnk RijekaKonferencijska LigaVoyo
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