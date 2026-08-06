Grgić najavio knjigu recepata proizašlih s Net.hr-a: 'Domaće ne mora biti skupo'

Stručnjak za hranu i poljoprivredu, profesor Ivo Grgić, gostovao je u srijedu u RTL Direktu kod Ivana Skorina, gdje je, osim o mogućem poskupljenju hrane zbog dugotrajne suše, govorio i o projektu koji priprema zajedno s novinarkom Net.hr-a Katarinom Dimitrijević Hrnjkaš.

Najavio je knjigu recepata koja će okupiti jela objavljivana tijekom protekle godine na Net.hr-u, a čiji je cilj očuvati tradicionalnu kuhinju i približiti je mlađim generacijama.

"Ono što nije zapisano, kao da se nikada nije dogodilo. Mene ne brine samo količina hrane, nego činjenica da mnogi gube osjećaj za domaće – miris, okus i tradiciju. Zato smo odlučili napisati knjigu recepata koji su tijekom godine izlazili na Net.hr-u i kojom želimo privući mlade te pokazati da se od domaćih namirnica može pripremiti kvalitetna, ukusna i povoljna hrana", rekao je Grgić.

Na pitanje je li domaća hrana uvijek skuplja, odgovorio je da to ne mora biti tako.

"Ako kupujete, možda jest. Ali mnogi od nas mogu dio hrane proizvesti sami. Trebamo se vratiti korištenju resursa koje imamo. Puno toga može se nabaviti ili proizvesti znatno povoljnije. Naravno, nije zanimljivo čuti da je nešto jeftino – uvijek je zanimljivije ono što je skupo. Ali kvalitetne i povoljne hrane itekako ima", istaknuo je.

Otkrio je i jedan od specijaliteta koji će se naći u knjizi.

"Primjerice, domaću kokoš koja je trčala po dvorištu i ima puno manji vodni otisak od one uzgojene na farmi. Može se pripremiti na mnogo načina i zaista uživati u njoj. Tu je i povrće koje mnogi mogu sami uzgojiti", rekao je Grgić.

Knjiga će se uskoro objaviti i bit će to raskošno izdane s više od 300 fotografija, no osim recepata, to će biti zbirka priča o ljudima, selu i sjećanjima kako se hrana nekad priprema.

Podsjetimo, profesor Grgić je u istom gostovanju komentirao i utjecaj dugotrajne suše na cijene hrane. Ocijenio je da ove godine nema razloga za poskupljenje zbog poljoprivrednih proizvoda, no upozorio je da bi, ako se iduće godine ponove ovako ekstremni vremenski uvjeti, cijene hrane mogle porasti i do 20 posto.