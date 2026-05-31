Piletina u mlijeku, satrica i tufahije po domaćoj recepturi: S ovim receptima nećete pogriješiti!

Toliška pogača, punjenje paprike ili kunić na saft - recepti iz ladice naših starih, koji griju dušu i želudac. Koliko je radosti u jednoj žlici kad se i jednim zalogajem možemo transportirati u neke dane radosti, one najmilije uspomene.

Kako bi ih izvadili iz zaborava, a onda potaknuli i lijepa sjećanja (pa i volju čitatelja da ih naprave) na okuse i jela koja pamtimo još od djetinjstva. Prof. Ivo Grgić rado će, uz red štorija, podijeliti recept i, a ovog puta s jelima koji osvajaju na prvi zalogaj:

"Polako odustajem od samospoznaje kome ili čemu pripadam. Kada zloznatiželjniku odgovorim na pitanje "odakle si", kao da je to bitno, da sam iz Zagreba, on zločesto odgovori zašto se sramim priznati da sam iz Bosne.

Ako kažem da sam iz Bosne, e ne može ni to: "Pa već si skoro pola stoljeća drugdje."

A ovi moji u Jošavi me više i ne žele, naročito nakon nekih spominjanja, u mojoj i vašoj kolumni "Iz Grgić kuhinje". Ovdje neću u priču nepotrebno uvlačiti našu Katarinu, koja se "pogospodila te ima dva prezimena", mislim da joj i danas nije jasna tadašnja odluka.

I tako, prošli tjedan se u Sarajevu nađosmo akademik Tomislav Dubravac i ja, u društvu strogo kontroliranog broja tamnomantijaša.

Bila je Godišnja skupština Internacionalne akademije nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini, kraće IANUBIH. Ne vole nas ni jedna od dosadašnje četiri akademije koje tamo djeluju, neki tvrde da smo po znanstvenoj produkciji i prepoznatljivosti "Oni na N-tu". O tome drugom zgodom.

Put od Sarajeva do Zagreba i nije tako kratak, treba negdje odmoriti, a akademik Dubravac još se ne odriče ni cigarete. Čak i zato je uživao u Sarajevu jer je mogao svuda čibučiti.

Već sam nas vidio ispred neke usputne, zadimljene krčme ili, u gorem slučaju, kako uz bijesni automobil akademaka Dubravca slasno tamanimo masni burek i iz boce pijemo kiselo mlijeko, kada se on oglasi: "Pusti bedastoće, znaš onu kako je jadan čovjek koji putujući, uz lulu du*ana nema i barem tri dobre kuće u kojima će se razveseliti kada ga vide?"

"U redu", pomislih u sebi. Meni se skoro nitko ne veseli, ali njemu moram vjerovati.

I nakon još par uvodnih, dvadesetminutnih pojašnjenja, on veselo uskliknu: "Usora ili točnije Makljenovac!"

"Gdje je to?", bojažljivo ga priupitah.

"Tamo odakle je naš Sokol, koji je u svome poslu mnoge osovio na noge, a neke vjerojatno i polegao na fosnu, o čemu niti mi pitamo niti on kazuje", odgovori.

Ime Usora, područje i općina blizu Doboja, u povijesnim vrelima prvi put spominje se 1225. i to u pismu pape Honorija III. upućeno Andriji II., ugarsko-hrvatskom kralju.

Područje je bilo nastanjeno još u paleolitiku, to je potvrđeno kada su u Makljenovcu otkrili prebivališta čovjeka iz tog prapovijesnog vremena. Vjerojatno je bio Hrvat, za što nemamo dokaza.

Dobrodošlica Mire uz osmijeh

I stvarno, tamo nas iskrena osmijeha kakav vidim samo u našoj Bosni, dočeka Mira. Uz poznato "Hvaljen Isus i Marija", krenu ona odmah: "Za što ste?"

Iz kuće je dolazio fini miris tek zgotovljenog jela jer je, a to nismo znali, naš dolazak bio najavljen s molbom da pripremi ono što njezin brat, a naš Sokol, obožava jesti.

Nakon početnog nećkanja, nekoliko pijata je nestalo, a akademik Dubravac potegnu još nekoliko dimova prije polaska.

"Draga Miro, sestro našeg Sokola, mogu li s mojim prijateljima s trinaestog kata zagrebačkog nebodera podijeliti ove jednostavne recepte užitnog jela?," priupitah je.

"Pa kada ste navalili", reče ona onako nevoljko, ali s veseljem jer nije bila protiv moje ideje da se i njena fotografija pojavi.

I samo za vas, dragi prijatelji, danas specijaliteti iz Usore i to piletina u mlijeku, pohana paprika, satrica i za jačanje ili međunacionalnu snošljivost - tufahije.

Pile u mlijeku

Za početak pile u mlijeku, po pričanjima mnogih, nadaleko poznat specijalitet tog kraja. Za to vam trebaju prikladna zdjela, pile - naravno ono koje je po avliji trčalo - potom luk, svježa paprika, mrkva, celer, peršin, rezanci, mljevena paprika, malo ulja, sol, svježe mlijeko i dobra voda Makljenovca.

A vi, dragi mladi prijatelji, koji to nemate na trinaestom katu zagrebačkog nebodera, skoknite u prvi dućan i pripremite jušno jelo.

Luk nasjeckajte, stavite na lagano zagrijano ulje i neka se dinsta, ubrzo dodajte sitno nasjeckanu mrkvu, celer i peršin. Kada se sve malo "opusti", dodajte piletinu narezanu na smislene komade, a neki znaju čak odvojiti kosti te dodajti samo meso s kožom.

U zdjelu dodajte malo vode, ostavite neka se još lagano dinsta, promiješajte pazeći da ne zagori.

Nakon desetak minuta dodajte nasjeckanu crvenu, a može i neku drugu papriku, potom ulijte vode tako da bude "za na žlicu" i neka dalje bude na laganoj vrelini.

Kada je meso gotovo, a to provjerite pazeći na jezik, začinite s malo mljevene paprike, po želji neka bude i ljutine, malo soli, ubacite rezance, one obične, dodajte oko 3 dl mlijeka, odnosno količina ovisi o veličini posude tj. broju usta, pustite neka se kuha još 5 minuta i kraj je.

Foto: Privatni album

Vidite da sve traje relativno kratko, a vrijeme možete kratiti razgovorom, pa bilo i sa samim sobom.

Dio pileta koji nije zaplivao u mlijeku možete pohati kada pripremate i pohanu papriku.

Pohana roga paprika

Naša Mira je preporučila crvenu, roga papriku. Dobro je operite, malo posušite i ispecite u rolu. Kada je ogulite i očistite od sjemenki, punite je sa šunkom i sirom, dobar je i gauda.

A onda je pohajte, prvo u brašno, pa u razmućena jaja i na kraju u krušne mrvice, po naški prezl.

Pažljivo je stavljajte u vrelo ulje i brzo je gotova.

Foto: Privani album

A da biste imali više svježine u vrele dane koje sada preživljavamo, tu je satrica.

Recept za satricu

Nju vole i stari i mladi, i žene i muški.

Pera mladog luka nasjeckajte na manje dužine, posolite da malo omekšaju, dodajte svježi sir i kiselo vrhnje, po želji posolite, dobro promiješajte i u slast.

Foto: Privani album

Recept za tufahije

Gospođa Mira je za nas pripremila i tufahije. Veli da nije previše i mi joj vjerujemo. Pa ona je medicinska sestra, sigurno zna što je dobro za nas malo starije. Ako mi ne znamo ili često zaboravljamo.

Jabuku treba oprati, oguliti, izdubiti te lagano skuhati da se ne raspadne. Nakon toga je punite smjesom grublje mljevenih oraha, malo smeđeg šećera i žlicom meda. Kada je napunite, obavezno je zalijte s vodom u koju ste razmutili šećer i na vrh stavite šlag.

Foto: Privani album

Naravno domaći, iz obližnje trgovine.

Nakon krasnog objeda, soka od bazge i "naše" kave, putovanje do Posavskih ili Bosanskih Brega je brzo prošlo. Ja sam kunjao, a akademik Dubravac je vješto upravljao prometalom. Da se sve dobro okončalo, dokaz je i današnja objava, a gospođi Miri još jednom velika zahvala za gostoprimstvo i delicije koje posebno voli njen brat, nama poznat kao Sokol.