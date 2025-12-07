Šape, baklava, salenjaci, kiflice sa sirom... Donosimo recepte koji mirišu na djetinjstvo i blagdane

Nedjelja je, ispred prozora navlači se magla, a po glavama vrte se misli oko stola - što staviti u pećnicu za ručak, a provuče se i sjetna misao na prijašnje blagdane i ono veliko pitanje - što pripremiti za blagdanski stol!?

Dani su to kad se otvaraju ladice i vade "stari" recepti, jer u ove dane kalorije se prestaju brojiti, dijeta će nastupiti 1. siječnja, a do tad na stolu je pitanje: "Kako su radile naše bake i mame?"

Blagdani ne idu bez kolača, tradicija su suhi koji mogu stajati danima, oni koji se vade kad naiđe susjed, rođak ili koji drugi dragi gost. Ovog puta prof. Ivo Grgić u stalnom kutku "Iz Grgić kuhinje" donosi sjećanja i recepta na baklavu, šape, salenjke, kiflice sa sirom:

Sve što nisam zbog aljkavosti obavio, sada užurbano moram, jer je kraj godine. U zraku se osjeća vražji zadah potrošačke nemani, krugovalne kutije bruje o nikada skupljem Božiću bez obzira na grijeh da veliki, sveti dan mjerimo količinom žderila i oerima.

A nakon toga će prvo krenuti ushit porastom BDP-a zbog osobne potrošnje te onda kuknjava kako smo...

Ipak najviše me u depru baca osjećaj prolaznosti i nedostatak godina mladosti. Kao za vraga, u tri dana mi ode Zlajo, pajdo iz studentskog doba, onda i dobri Pavo iz Jošave, neshvaćeni dobar čovjek. Iza Zlaje ostade Safari u Vlaškoj ulici kao jedan od podsjetnika, a iza Pave na daleko poznata "Vila voda".

I naravno, evo mene iznova u Jošavi, kod babe Anđe u predbožićne dane.

Vidim kako baba već nekoliko dana skriva kokošja jaja, kokoši sve rjeđe nesu zbog smrzline, a jaja su potrebna za kolače. A kolači su se spremali kroz nekoliko dana, pažljivo odlagali u kutije od cipela, skriveni i od nas djece i od miševa koji su s nama dijelili životni prostor.

Jer Božić bez kolača, ne onih za jedan dan nego onih koji su se jeli od Božića do Sveta tri kralja, bi bio isprazan, jadan. Kao što smo i odojak od četrdesetak kila pečenog tamanili tek nakon polnoćke, tako je bilo i s kolačima. Ne smijemo zaboraviti da je to doba kada se na Badnjicu nije mrsilo, a ispovijed se priznavala jedino ako smo svoje grijehe potiho priznali ujaku/svećeniku, a ne, kao danas, mrmljajući sami sebi u bradu.

U nemoći ideje oko kolača, evo meni poziva iz okolice Rijeke.

"Ovdje Anto", reče mi supatnik iz osnovne škole. "Stvarno, ti si", našalim se iako na haber kutiji piše tko zove. "Što radiš", upitah dok sam razmišljao što napraviti da vas, a posebno Katarinu HD, ne razočaram ove nedjelje jer smo nešto obećali.

"Ništa, pomažem supruzi oko kolača. Dolaze nam unuci", veli Anto. Joj, pomislih, koji je to životni zaokret, od inženjera tekstila, preko direktovanja u Odžaku i profešrue u Rijeci, do prvog asistenta pri izradi kolača.

"Anto, pomozi, trebam prilog za serijal u kojemu si već jednom sudjelovao, ako može kolači, suhi, znaš oni koji traju", rekoh. "Ništa lakše", brzo će Anto: "Ne brini". Kako i on sve bilježi slikovno, do navečer sam imao ne samo recepte nego i fotke te sve to dijelim s vama.

Recept za šape

Za početak poznate šape. Za njih trebate 200 g maslaca, može i svinjska mast, 2 jaja, 200 g šećera, 1 vanilin šećer, 200 g mljevenih oraha, 350 g brašna, najbolje kombinacija mekog i oštrog, te šećer u prahu za posipavanje.

A postupak izrade je jednostavan.

Pomiješajte maslac, jaja, šećer i vanilin šećer. Zatim dodajte mljevene orahe i brašno dok ne dobijete željeno tijesto pogodno za oblikovanje.

Kalupe za šape namastite, pospite brašnom i punite utiskujući tijesto u sve pore kalupa, ali ne puneći do vrha. Kalupe poredajte u tepsiju u koju ste prethodno stavili papir za pečenje. Pecite u zagrijanoj pećnici na 200 stupnjeva, oko 20 minuta, što ovisi o vašoj pećnici, sve dok ne porumene. Vruće šape pospite šećerom u prahu i skrijte ih.

Foto: Privatni Album

Naravno, šala.

Recept za kiflice sa sirom

Foto: Privatni Album

Za brze kiflice sa sirom trebate tijesto i premaz.

Za tijesto trebate 250 g bijelog brašna, 3 žličice praška za pecivo, 125 g svježeg sira, 50 ml mlijeka, 50 ml ulja, 1 bjelanjak i pola žličice soli.

Za premaz je potrebno 1 žumanjak, 1 žlica mlijeka, malo papra, sezam, lan ili druge sjemenke.

A postupak je sljedeći.

Prosijati brašno i prašak za pecivo, dodati preostale sastojke i mikserom, spiralnim nastavcima, zamijesiti tijesto prvo najmanjom, a potom najvećom brzinom, tako da se dobije kugla glatkog tijesta.

Možete ga umijesiti i ručno. Pećnicu zagrijati na 180 stupnjeva.

Kada ste dobili glatku kuglu tijesta koja se odvaja od zidova posude, treba ga razvaljati na pobrašnjenoj podlozi, prerezati na kvadrate pa svaki kvadrat ponovo izrezati dijagonalno da biste dobili trokute koje napunite sirom. Možete dodati i malo začinskog bilja.

Za premaz umutite žumanjak s mlijekom i malo papra, pa smjesom premažite kiflice, pospite sjemenkama i pecite 30-ak minuta, odnosno dok ne dobiju lijepu boju.

Foto: Privatni Album

Recept za domaće klipiće

Mirisni domaći klipići su često na Antinom stolu.

Da bite ih pripremili, trebate 1 kg brašna, glatko je bolje, 6 dcl mlakog mlijeka, 1 kocka svježeg kvasca, 2 dcl ulja, 2 žličice soli, žličica šećera.

I ovaj je proces vrlo jednostavan, posebno za one vične i koji u tome uživaju.

U malo mlakog mlijeka stavimo žlicu šećera, otopimo kvasac i pustimo da se digne. U brašno stavimo sol, ulje, ostatak mlijeka i pripremljeni kvasac. Umiješamo glatko tijesto i pustimo da odstoji u pokrivenoj posudi oko pola sata.

Od tijesta oblikujemo kuglice, koje razvijamo i zarolamo u klipiće koje poredamo u tepsiju obloženu papirom za pečenje te pustimo da odstoje još 15-ak minuta.

Pećnicu zagrijemo na 200 stupnjeva. Klipiće prije pečenja premažemo razmućenim žumanjkom i posipamo sa soli, te prema želji sa sezamom, lanom, kimom, suncokretovim sjemenkama...

Foto: Privatni Album

Pečemo 15-ak minuta, dok ne dobiju lijepu boju i serviramo dok su još topli, tada se tope u ustima!

Recept za salenjake

Antina supruga je poznata po pripremi salenjaka, ali njih ne jedite na dane posta.

Za pripremu je potrebno 1 kg mekog brašna, 0,5 litara mlakog mlijeka, 2 dcl mineralne vode, 3 jušne žlice šećera, 1 jušna žlica soli, 1 cijelo jaje, žumanjak u tijesto, a bjelanjak umutiti i onda dodati, 1 kocka svježeg kvasca te oko 300 g svinjskog sala

Od mlakog mlijeka treba odvojiti 5 žlica mlijeka, usitniti kockicu kvasca, dodati čajnu žlicu šećera i pustiti da kvasac odradi oko pola sata. U veću posudu staviti ostatak mlijeka, dodati mineralnu vodu, žumanjak, sol, šećer i utučeni bjelanjak. U smjesu dodati kvasac, rukom promiješati i lagano dodavati brašno dok se ne dobije ugodno mekano tijesto, malo mekše od tijesta za kruh i pustiti da tijesto naraste odnosno da bude duplo veće.

Tijesto razvaljati na debljinu 1 do 2 cm, na njega ravnomjerno namazati salo, preklopiti nekoliko puta da salo bude zatvoreno u tijestu. Pustiti da miruje najmanje pola sata kako bi tijesto ponovo naraslo te postupak ponoviti barem dva puta.

Foto: Privatni Album

Tijesto razvaljati, rezati na trokute, staviti po želji marmeladu ili pekmez, zaviti u kiflicu, pustiti da odleži u tepsiji na papiru za pečenje 15 do 20 minuta.

Peći u zagrijanoj pećnici na 200 stupnjeva dok ne dobije zlatno smeđu boju. Tople kiflice uvaljati u mljeveni šećer i odložiti u pripremljenu posudu.

Recept za baklavu

A vama vjernim pratiteljima za nagradu i kolač koji se nekad jeo samo u imućnim odžačkim kućama ili u slastičarnici kod Ćore, kada bi prodali lipov cvat, maline ili puževe, često varajući lokalnog otkupljivača stavljajući kamen ispod onog što smo donijeli. Da bude teže.

A to je baklava.

Za nju trebate 500 g gotovih kora za baklavu, 500 g oraha od toga pola mljevenih i pola sjeckanih pri čemu može i manje, 3 žlice krušnih mrvica, 100 ml ulja za premazivanje kora pri čemu može i topljeni maslac, 125 ml ulja i 125 g maslaca za zalijevanje baklave.

Prvo pripremite slatku vodu za zalijevanje i za to vam treba 1 l vode, 800 g šećera ili više po želji do omjera 1:1 te cijeli limun izrezan na ploške.

To je potrebno jer se tekućina mora ohladiti dok baklava bude pečena.

Kada voda prokuha, dodajte šećer i neka kuha još 10-ak min. Pred kraj dodajte limun isječen na ploške. A po želji se može dodati samo sok od limuna. Ostavite da se hladi za vrijeme pripreme baklave, jer ide vruća baklava - hladan zaljev.

Foto: Privatni Album

Priprema baklave ide ovako...

Tepsiju veličine 20x30cm premazati uljem ili maslacem. Najprije redati u tepsiju 3 kore i svaku premazati uljem/maslacem. Četvrtu posuti mješavinom oraha i krušnih mrvica, neka 1/3 budu orasi, petu koru premazati uljem.

Tako redati do kraja, jednu premazati uljem, sljedeću posuti orasima dok se ne potroši sav materijal. Na kraju 3 kore premazati samo uljem/maslacem kao i na početku.

Baklavu izrezati na kocke pa dijagonalno na trokute. Vodite računa o količini oraha i ulja/maslaca jer 500 grama gotovih kora ima 12 listova. Zagrijati 125 ml ulja i 125 g maslaca te sve preliti preko isječene baklave.

Zagrijati pećnicu na 200 stupnjeva, peći 15-tak minuta, a zatim smanjiti temperaturu na 160 stupnjeva i peći dok ne dobije zlatno smeđu boju. Siguran znak pečene baklave je kad se trokuti odvoje jedan od drugog. Pečenu baklavu izvaditi i preliti sa slatkom ohlađenom vodom.

I to je to.

Naravno da je baba Anđa imali siromašniji recept, a za Božić je radila još i makovnjaču.

Ali ovo danas ponuđeno za vas je ipak bogatije, o vama brine hrvatska Vlada koja je plafonirala cijene zbog kolača, iako ste se vi na cijeli ekonomski paket već smrzli. Strpite se, ubrzo će proljeće i knjiga "Iz Grgić kuhinje". Zar ne Katarina DH?

