Recept za juhu od gljiva, lisnato tijesto s mljevenim mesom i gljivama te pohane bukovače

Ovog puta, prof. Grgić donosi nam ideje za gljive te u nedjeljenom kutku "Iz Grgić kuhinje" daje nam tri recepta za ove jesenske plodove:

"Neki dan me nazva prijatelj Đozić. Naravno, nije ni spomenuo moj odlazak u upokojence, zna da mu se sljedeći puta ne bih javio. 'Profa, što radite u subotu, 27. rujna, bili bi veseli da dođete u Sunju. Gljivarsko društvo Kneginja Sisak organizira druženje. Biti će veliko društvo, zabava, a i gljive su jestive, zar ne?' pitao je. Neke samo jedan puta - pomislih u sebi. I kako uvijek bez razmišljanja reagiram na prvu, obećah da dolazimo. Kada sam ideju o odlasku u šume oko Sunje priopćio svojoj supruzi Mirjani, bila mi je sumnjivo sretna. Na kraju kratke storije o izletu, sve mi je postalo jasno, tko za koga radi i tko su urotnici i protiv koga.

I nakon odluke o gljivoberbi, nastupile su muke. 'Znaš', ozbiljno će ona: 'Memaš u čemu ići', kao da se spremam na vlastitu svadbu. 'Moraš imati prave (naravno i skupe) nepromočive postole', rekla je. I brzo u glomazni dućan, znoj me probio što od obuvanja i izuvanja što od pogleda na cijenu. Ali u takav pohod se ne ide bilo kakav. A onda odabir košarica, odluka nositi štap ili ne i evo nas u Sunji.

A tamo, sa slamnatim šeširom Alan, kao da u košnju žita ide, iskreno sretan zbog svih pristiglih, a stvarno nas je bilo. Mnoštvo veselo zbog pravog doručka gdje nije bilo mjesta za pahuljice, stiropor i slične izmišljotine, nego sve od domaće krmadi. Jamčio je domaćin da nema kuge. A bilo je dovoljno i pogonskog goriva, od domaće do industrijske prerade.

A tada put u šumu. Ne bih vam puno o tome, ali rezultat je bio zanimljiv. Rezultat moga pohoda je polomljena košarica, tri strovaljenja na skliskom lišću, pronađene tri otrovne gljive ili sam si to u glavi utuvio. Što je najvažnije, javila se sumnja da Alan radi za Hrvatski zavod za mirovinsko, jer kao što rekoh, od nedavno sam njihov korisnik. A moja mirovina iako daleko od plaće, nije mala te sumnjam da je Alan bio u dosluhu i s mojom suprugom.

Nakon nekoliko sati uslijedio je povratak u bazu te izbor najbolje košarice! I još mi nije bistro odakle takve košarice ako gljiva nije bilo. Ali dobar gulaš, odojak, kolači, vino i za nas djecu voda su me umirile kako i umjetni kuk koji se nije pomjerio. Naravno, javio sam doturu Kuduzu da je napravio dobar posao.

Prije odlaska iz Sunje, da se nekako iskupi, obeća Alan barem dva recepta, dajući časnu riječ da to spravlja njegova supruga Sanja, od gljiva koje on ubere.

Na vama je dragi prijatelji s trinaestog kata zagrebačkog nebodera, da nam vjerujete, barem meni. Jer su sve gljive jestive, neke samo jedan puta. A na kraju i mali dodatak s gljivama, „na sigurno“, kako mi to radimo u Grgić hiži.

Od Alanove supruge vam nudimo juhu od gljiva „Veseli Alan“ i mljeveno meso s gljivama u lisnatom tijestu ili po njima pita s mesom i gljivama.

Ova juha i nije jednostavna, ali se može pripremiti i s manjom količinom i manje vrsta gljiva. Ali sam postupak je vrlo jednostavan.

Recept za juhu od gljiva

Na žlici masti prodinstajte 1 glavicu sitno nasjeckanog luka, 2 režnja češnjaka te 100 g sitno narezanog domaćeg špeka. Nakon nekoliko minuta tome dodaje na kolutiće narezane po jednu mrkvu, celer te krumpir narezan na kockice.

Pripremite, očistite te ako je nužno isperite, do 500 g miješanih gljiva (lisičice, vrganje, dedeke, turčine, krasnice, puhare, rujnice, gnojištarke, preslice, zlatače, podstavke, kostanjevke i dr.), te ih narežite na krupnije komade.

Sve to, u prikladnoj posudi, zalijte s 1 l vode ili goveđim temeljcem, dodajte po potrebi/ukusu sol i mljeveni papar i kuhajte dok se krumpir i povrće ne skuha.

U šalici izmiješajte domaće vrhnje sa 1 jušnom žlicom mekog brašna, pazeći da da ne bude grudica i dodajte u zdjelu. Da bi bilo još ukusnije, sve začinite mljevenom dimljenom paprikom i mljevenim suhim gljivama trubačama, nakon toga pustite da još prokuha, da se zgusne te na kraju, prije posluživanja, poškropite juhu sitno sjeckanim peršinovim listom.

Ukusna, osvježavajuća i zasitna juha je spremna za gurmane, koji će cijeniti i vaše, u ovome slučaju Alanovo, vrijeme provedeno u berbi. U okusu juhe će znalci osjetiti mirnoću i ljepotu šume u jesen.

Recept meso s gljivama u lisnatom rijestu

Drugo jelo je mljeveno meso s gljivama u lisnatom tijestu ili jednostavno pita s mesom i gljivama.

Na malo masnoće prodinstati 1 glavicu sitno rezanog luka i par režnjeva češnjaka. Dodati 1/2 kg miješano mljevenog mesa tj. junetina i svinjetina te sol i mljeveni papar.

Kada je meso pri kraju, dodajte do 1 kg očišćenih narezanih što kvalitetnijih gljiva, osobno ubranih.

Ako ne, onda dobro dođu i poklonjene ili kupljene. Alanova preporuka je da to bude mješavina koju čine blagve /kneginje/, vrganji, kraljevke, pečurke, puhare, golubače, bisernice.

Sve ostavite da se dinsta na lagano, dok se tekućina ne ukuha i dok se ne razlije divni miris gljiva po kuhinji. Začinite po želji, preporuka je pola žličice crvene dimljene paprike, žlica pasirane rajčice, prstohvat ljute paprike, ružmarin, origano ili menta. Kada je smjesa gotova, ostavite je da se ohladi, a nakon toga u nju umiješajte 1 jaje.

Naravno, potrebno je tijesto i najbolje je domaće. Sada kada imate sve potrebno, koristite prikladnu tepsiju koju premažite mašću, maslacem ili uljem.

Kod slaganja tijesta i smjese bitno je da dobijete barem dvije razine smjese u tri tijesta. Znači, tijesto-smjesa-tijesto-smjesa-tijesto. Vaš specijalitet ne smije biti niti tanak niti predebeli.

Prije pečenja, pitu izrežite na željene kocke te prelijte smjesom 2 jajeta, 2 žlice ulja, 1 dcl mineralne vode te žlicom Vegete. Smjesu ravnomjerno umutite mikserom ili ručnom mutilicom te prelijte preko sirove pite!

Sve ostavite da odstoji oko 20 minuta, da se pita napije tekućine, a onda pecite 40 minuta na 180 0C. Uz ovaj specijalitet dobro dođe nešto mliječno kao što su hladno mlijeko, jogurt ili kiselo mlijeko. A možete dodati i neku kiselinu, ali rekao bi Alana, dobro dođe i suvarak da se podeblja užitak.

Mi na Grgić gruntu rado uzgajamo bukovaču koju najčešće pohamo te dio odmah služimo, a dio stavljamo u ledenicu za neki drugi dan.

Vreću s nasađenim micelijem bukovače dopremi mi profesor Širić.

Naše je da pazimo na vlagu i čekamo da iz pobijeljele vreće krenu rasti mlade gljive. Svakim jutrom se veselimo novim izdancima i vrlo brzo je berba.

Pohane bukovače

A pohanje je jednostavno. Bukovače je potrebo malo posoliti, zatim ih panirati u brašnu, jajima i krušnim mrvicama. Pazite dok ih pržite u vrelom ulju.

I vaš dodatak jelu je brzo gotov, a supruga Mirjana ih često kombinira s pohanim patlidžanom i pohanom tikvicom. Naravno, višak masnoće neka upije papir, ali ionako ove specijalitete nećete imati često na svome stolu. Iskreno, skrivećki, malo gricnem i suhe domaće kobasice.

I još jednom da ne zaboravite, sve su gljive jestive, neke samo jedan puta. Pitajte znalce, i moj prijatelj Alan je voljan pomoći. Kao i meni."

