Tradicionalni recepti iz Koruške: Ričet s dimljenim mesom i mežerli na Vlastin način

Jesen je već izgurala ljeto, još je vrijeme zimnica i u našem stalnom nedljenom prilogu "Iz Grgić" kuhinje već smo donosili recepte za kiseljenje krastavaca, još ranije i za kiseljenje cikle, potom za recepte za pekmeze onako po domaćem, ali i za ajvar te pinđur.

Hladnije vrijeme zove i na jela "na žlicu", nešto toplo što grije želudac i dušu. I ovog puta prof. Ivo Grgić, donosi dva prijedloga idealna za nedjeljni ručak. U pomoć je ovog puta pozvao svoju dragu prijateljicu iz Slovenije, koja je preko prof. Grgića, rado podijelila recepte.

Uslast!

Prof. Ivo Grgić i recepti za ričet s dimljenim mesom i 'mežerle':

Često sam u Mariboru, u Sloveniji. Maribor nije daleko od Zagreba, a uvijek se nađe valjan razlog da skoknem v Deželu. Najčešće odlazim zbog obveza na Fakultetu za kmetijstvo in biosistemske vede, a ako me ne zovu, pozovem se sam.

Tako se dugo znam s mnogima na fakultetu, iako polako neki nenadano odlaze, da i za nenajavljen dolazak imam neko opravdanje, kao netko kada se vraća svojoj kući.

Prije desetak dana promovirao sam Jerneja u rednog ili redovitog profesora. Kod njih to još ima nečega starinskoga, dostojanstvenoga, kod nas bi rekli „iz onih vremena“ ugođaja. Prigodno nastupno predavanje profesora Jerneja otvorio je i cijeli svečarski dio vodio rektor Univerze v Mariboru prof.dr.sc. Zdravko Kačič.

Ja samo dao petominutni presjek onoga zbog čega smo mogli Jerneja predložiti za, kod njih, najviše zvanje redni profesor. Čak sam uvodno govorio na slovenščini... pa kakav bih ja bio Bosanac da ne mogu reći par rečenici na našem jeziku.

Nakon zanimljive ceremonije otišli smo na lakši dio programa, na druženje u ugodan riblji restoran, neopterećeni konačnim računom koji nas zna uznemiriti ako je na naš trošak. Kako je bila svečanost, nisam se ni našalio s tvrdnjom da su domaćini sigurno žrtvovali svoj cjelogodišnji morski ulov za naš ručak, ali hrana je bila više nego odlična.

Ponosni na svoga mlađeg sina, bili su majka Vlasta i tata Franc, koji se za sve kliče Branko. I svaki moj boravak u Mariboru, duži od pola sata, završava kod njih na ručku. Ali ponekada, kada ostajem duže, rado kod njih i prenoćim.

I tako riječ po riječ, Vlastu sam naveo da nešto kaže o povijesti svojih kulinarskih vještina, čekajući priliku da je zamolim neku preporuku za tradicionalni prilog u nedjeljnoj rubrici "Iz Grgić kuhinje".

Da, ne smijem zaboraviti, završetak svakog objeda, kod njih doma, Vlasta okonča upitom "Branko, hoćeš li...", a on samo blago potvrdi "da Vlasta, ja ću skuhati kavu".

Pitam Vlastu može li neko jednostavno jelo, lako pripravljivo i probavljivo, za moje prijatelje s trinaestog kata zagrebačkog nebodera. Čudnovato me pogledala, kao da se pita kako netko živi tako visoko, pa nije ptica. Može, kako da odbije molbu osobi koja u zadnjih desetak godina s njenim sinom više provodi vremena nego otac Branko oli Franc.

Tako ovih dana stigoše recepti.

Predložena jela su poznata i cijenjena jela u Koruškoj, odišu prošlošću i jednostavnošću. Nekada su bila jela sirotinje, ali se sve mijenja te smo sirotinji i to ukrali i proglasili nacionalnim blagom. Bolje je da smo uzeli jelo, nego sirotinju.

Dragi prijatelji, pred vama, a i pred vašim zapisivačem, su ričet sa suhim meso te mežerli.

Recept za ričet s dimljenim mesom

Ričet s dimljenim mesom je jednostavno starinsko jelo bogato raznim sastojcima.

Za to vam treba ričet, suhi grah, dimljeno meso, luk, češnjak, mrkva, korabica, peršin korijen i list, celer korijen, krumpir, lovor list, sol i mljeveni papar.

Grah se probere, ispere pod tekućom vodom te stavi u posudu da bude na donjoj trećini vode. Nakon nekog vremena hitnemo pogled i odstranimo grah koji je na površini. Namočeni grah ostavimo da se natapa preko noći, a nikako manje od 8 sati.

Foto: Pexels

Ričet također preberemo, isperemo pod tekućom vodom te ostavimo u zdjeli da se namače barem tri sata.

Namočeni grah procijedite, stavite u svježu hladnu vodu, dodajte lovorov list i kuhajte dok potpuno ne omekša.

I ričet zajedno s vodom stavite u veći lonac. Dodajte dimljeno meso i hladne vode da nivo bude nešto iznad mesa i ričete i dinstajte oko jednog sata.

Foto: Igor Soban/pixsell

Za to vrijeme povrće, korijen peršina, korabicu, celer i mrkvu, operite, očistite i narežite na kockice. Luk i češnjak ogulite i sitno nasjeckajte. U lonac s ričetom i mesom prvo dodajte luk i češnjak, a zatim povrće te dinstajte na lagano oko 20 minuta.

Krumpir ogulite, operite i narežite na kockice te lagano kuhajte dvadesetak minuta.

Izvadite kuhani peršin, isperite i sitno nasjeckajte. Suho meso izvadite iz lonca neposredno prije kraja kuhanja i narežete na kriške odnosno kockice. U posebnu zdjelu stavite meso, grah, nasjeckani peršin, ričet te dodajte po svome sol i papar. Sve dobro promiješajte i dobili ste ukusno jelo.

Foto: Kristina Stedul Fabac/pixsell

Uz njega dobro dođe čaša vina, da malo prokuha u drobu.

Recept za mežerle

Mežerli (mežerle ili mažerli) su koruško jelo koje se povezuje s kolinjem u kasnu jesen ili zimu. Ali je bilo popularno i na svečanostima kao što su krštenja, vjenčanja pa i, oslobodi Bože, na karminama ako bi se zadesile u to vrijeme.

Naziv jela je austrijsko-bavarskog podrijetla.

U Koruškoj, Austrija, njegova se verzija naziva "maiserl", u Bavarskoj poznat je kao "saumaise". Mežerli su vrlo popularni u Sloveniji te su se 2010. godine pojavile i na prigodnoj slovenskoj marki vrijednoj 0,49 eura, a 2024. priprema mežerla upisana je u slovenski registar nematerijalne kulturne baštine. Što sve rade pametni Slovenci, mi bi rekli.

Za ovaj specijalitet vam trebaju svinjska pluća, srce, mast, kruh, jaje, mlijeko, vrhnje, papar i sol.

Foto: Damir Spehar/pixsell

Pluća i srce skuhajte u slanoj vodi, očistite i kada se ohlade sameljite. Na svinjskoj masti popržite sitno sjeckani luk i pospite ga po plućima, dodajte začine i sve dobro promiješajte.

Foto: Profimedia

Kruh narežite na kockice i prelijte ga umućenim jajetom, mlijekom i vrhnjem te s još malo juhe u kojoj ste kuhali pluća. Navlaženi kruh dobro promiješajte i spojite s pripremljenim plućima i srcem. Ako je smjesa još uvijek pretvrda, navlažite je mlijekom ili juhom. Smjesu oblikujte u nisku štrucu, stavite je u namašćeni protvan za pečenje, premažite umućenim jajetom i pecite 45 minuta u srednje vrućoj pećnici, tako da dobiju zlatno smeđu koricu.

Priznajemo da se ovo može raditi i s drugim mesom, a umjesto štruce, možete raditi i spljoštene kuglice, kak mi faširance. Ali ovo je Vlastin recept, naravno i mnogih drugih.

Vlasta mežerle rado spravlja, ali čeljad danas nije vesela kak nekada prije. Neki, kao sin novoizabrani redni profesor, rajše

završi u pečenjarnici Sarajevo ili Baščaršija, naročito kada ja dođem u goste.

Da, ričet je dobar jer se radi o jelu sa žlicom, ali mežerle i nisu baš za one koji se svađaju s vagom!

I dok ovo čitate, još nije kasno da stignete na humanitarni koncert “Prsten za budućnost“, koji je u KD Vatroslav Lisinski, danas u nedjelju u 18 sati. Požurite.

POGLEDAJTE VIDEO Vlada snižava cijene na ovih 10 proizvoda