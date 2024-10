Kako uštedjeti gotovo 100 eura i ukiseliti ciklu? Ivo Grgić dao je recept: 'Napravite to i s paprikom'

Okusi naših baka i djedova, oni sa sela, vratit će mnoge u sjećanja djetinjstva, probuditi najljepše uspomene. No pomalo se zaboravljaju, kao i recepti kako se radi domaća zimnica. Na Danas.hr-u pokrenuli smo serijal u suradnji s prof. dr.sc. Ivom Grgićem, akademikom i profesorom Agronomskog fakulteta u Zagrebu, u kojem donosimo recepte kako pripremiti svoj svježi sir, kako napraviti slatke mazalice od sezonskog voća, a ovog puta kako ukiseliti ciklu i papriku.

Nije kasno, odgovorit će na pitanje može li se sad kiseliti, dovoljno je obići tržnice, od proizvođača domaćeg voća i povrća nabaviti sirovinu, te uz malo truda, čak i na 15. katu zagrebačke mamutice, napraviti nešto svoje, po recepturi našeg sela.

Ovo puta prof. Grgić uveo nas je u svijet zimnice i kiseljenja paprike te cikle. Donosimo njegovu priču o pripremi zimnice.

Evo njegove priče o pripremi:

"Prošle su dnevne vreline, još jednom se potvrdila poznata da 'nakon dana dolazi noć', i svježe, sve skuplje povrće dobro je i jeftinije zamijeniti ukiseljenim. Posebno ako to sami pripravite jer, osim uštede, ovisno o broju ukućana i teglica, uživat ćete u proizvodima s minimalnim dodacima kemije.

Dok čekate obećane recepte za ajvar i pinđur iz Grgić kuhinje, požurite u tuđi vrt ili negdje gdje se još vrte objave 'sniženje', nabavite ciklu i papriku, te uz malo truda nove teglice idu na vašu policu. I pređimo na tehnološki proces, a o zdravstvenoj strani cikle i paprike, za one koji vole više znati, na kraju priloga.

Cikla

Kao svaka 'podzemna' biljka, cikla traži rahlo tlo. Kako smo u fazi trajnog uređenja povrtnjaka, jer smo friški vlasnici već na daleko poznatog 'Grgić grunta', ovoga puta nam je od pomoći kod nabavke cikle bila trgovina, koju inače pokušavam zaobići u širokom luku. Mnoštvo je razloga, ali o tome drugom prilikom.

Odabir trgovine, cikle kao i većinu ostalog posla, odradila je supruga Mirjana. Ona je u našoj kući prvotna, naročito kod posla. A moje je bilo da pribilježim i vama, s petnaestog kata zagrebačkog nebodera, približim koliko je jednostavno ukiseliti ciklu.

Ako nemate svoje cikle kao ove godine i mi, u donekle provjerenoj trgovini kupili smo 15 kilograma cikle po 0,59 eura za kg.

Treba spomenuti da ovaj za zdravlje višestruko značajan korijen pripada jeftinijim namirnicama. Zbog brojnosti naše obitelji, a ne zbog škrtosti, odlučili smo se za manju količinu. Uz naš već poznati slogan 'ne prodajemo niti darujemo', uz ostale pripravke, cikle će nam biti dovoljno do kasnog proljeća. Ako proljeća bude? Dan ranije supruga je, ponavljajući više za sebe kako su danas mnogi lijeni i da je domaće ipak domaće, pripremila smjesu, vrlo jednostavnu ali bitnu. O njoj ovisi užitnost i dugotrajnost cikle.

Naravno, glavni sastojak smjese je voda u koji se doda, po ukusu, alkoholni ocat, zatim 1,3 kilograma šećera, vrećica kima, malo soli te žlica hrena. Nakon što je dobro promiješala, sve je procijedila. I treba spomenuti da je navedena količina sastojaka primjerena količini cikle.

Ciklu je dobro očistila, oprala te u dovoljno velikom loncu stavila da se kuha sat i pol do dva. Kako njenim zglobovima godi vruća voda, a vi kada vam nije prevruće, ciklu očistite i izrežite na jednako debele kriške te stavite u pripremljenu smjesu. I neka se sve to sljubljuje 24 sata. Nakon toga, ciklu sa smjesom stavite u staklenke primjerene veličine, jer kad je otvorite, preporuka je da se što prije potroši. Preporučujemo da to budu staklenke od 720 gr, pri čemu na vrh stavite mrežicu i dobro pritegnite poklopac. A ostalo je užitak!

Dobra računica

Na police je došla 21 staklenka koje bi u trgovini platili najmanje 60 eura, ako je iz domaće manufakture s dostavom doma, čak oko 100 eura, ali bi uvijek sumnjali je li istina što piše na deklaraciji. A nas je sve to koštalo oko 10 eura. Požurite, kome se da, jer je svježa cikla u trgovini ispod pola eura.

Paprika

Kod paprike zahvala ide susjedi Milki i njenoj najboljoj devedesetogodišnjoj mami Marici. Marica je rekla 'kak' je ona delala dok su noge služile jer je tako delala i njena mama', a Milka je preporučila koje paprike odabrati. A sve je iznova svome instinktu tj. nosu prilagodila supruga Mirjana.

Sretni smo da u susjedstvu Posavskih brega možemo kupiti kvalitetnu papriku, jer naš mali vrt nam nudi samo papriku za svježu uporabu. Paprika treba vode, to smo riješili navodnjavanjem kap po kap, ali vrt još nije formiran i... demokratski, demos je u našem slučaju supruga Mirjana, kupili smo 15 kilograma zdrave, svježe ubrane paprike, poznate kao paradajzerica, i bez cjenkanja je platili 20 eura.

Kao i za ciklu, ali i druge ustaklenčene proizvode, bitna je smjesa koja čuva povrće, ali dobra je ujutro i onima koji malo više cugnu. I ovdje je bitna voda te se na 2 litre vode doda 1 litra alkoholnog octa. U to se doda 5 žlica soli i žica šećera.

Istovremeno, ili i prije, paprika se dobro opere, prereže po pola, očisti od sjemenki i dobro ispere. Za to vrijeme smjesu stavimo da proključa i stavimo papriku na par minuta. Ovdje je bitno iskustvo jer paprika mora ostati čvrsta, a ne mekana ili bosanski 'gnjecavai.

U staklenke od 720 ml pažljivo se složi paprika, zalije smjesom, dobro stisne mrežicom ili ukriženim štapićima i čvrsto poklopci te poslije vrlo često imam muku kako otvoriti. Brzo, jednostavno i uz tihu glazbu, na koncu imate poredanih 28 krasnih tegli ukiseljene paprike.

Usporedba s trgovinom

I ovdje smo usporedili cijene. Naših oko 23 eura u trgovini „vrijede“ oko 60 eura, a izravno iz sve više prisutne kućne prerade oko 130 eura.

A zašto je dobro jesti ciklu i papriku?

S nekim crvenom, pomalo krvi nalik šnitama, ciklom, prvi puta sam se susreo koncem osamdesetih godina u menzi Studentskog centra. Do tada nešto slično tome, u mojoj Bosanskoj Posavini, je završavalo u melu, po naški hrani za svinje. I tako smo se cikla i ja zavoljeli relativno kasno, ali ta ljubav traje i traje. I pojačala se kada sam spoznao koliko zdravlju nam ona može pomoći.

Cikla je od pomoći u liječenju gripe, pomaže osoba s niskim tlakom, povoljno utječe na rad mozga. Korisna je u liječenju slabokrvnosti, osobito mlađih osoba, a pospješuje i rad želuca, crijeva i žuči.

Foto: Jurica Galoić/Pixsell Prof. Ivo Grgić

Ciklu vole i vegetarijanci jer pomaže u stvaranju vitamina B12 kojega u povrću uglavnom nema. A znamo da manjak vitamina B12 izaziva anemiju. Ako želite živost u tijelu, tu je cikla. Za nas pripadnike zlatne, treće dobi, cikla je dobra jer sadrži i jod koji pomaže u borbi protiv ateroskleroze, ali čak i usporava starenje kao i selen u cikli.

I ono čemu se često pribjegava, jeste sok od cikle koji je općenito dobar za organizam, ali se pokazao kao koristan u suzbijanu rasta stanica tumora i služi kao prirodno sredstvo za zaštitu i otklanjanje posljedica štetnog zračenja. Ovo nam ne trebalo.

Paprika je izvrstan izvor vitamina A, C i B6 ali i vitamina B2 (riboflavin), B3 (niacin), B5 (pantotenat), B9 (folacin) te vitamina K, mangana i magnezija. Paprika ima 4 puta više vitamina C od naranče, ali i preko 30 nutrijenata iz skupine karotenoida. Sinergija vitamina C i A te karotenoida likopena daje paprici antioksidativnu moć i svrstava je u super namirnice.

Paprika je bitna za zdravlje očiju, ali i smanjuje rizik od raka prostate. Ona pomažu u smanjivanju anksioznosti, pomoć je i kod PMSa, ublažava nesanicu, loše raspoloženje i bezvoljnost. Ali i pomaže mršavljenju.

Koliko dobrog od cikle i paprike te uz malo truda i novaca ukiseljene su nam na raspolaganju tijekom cijele godine."

