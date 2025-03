Nestala prije 42 godine: Sada su iz rijeke izvukli njen auto, unutra su bili ljudski ostaci

U rijeci Fox u američkoj saveznoj državi Illionois pronađen je automobil koji je 42 godine bio potopljen, a u njemu su pronađeni ljudski ostaci. Automobil pripada Karen Schepers, mladoj ženi koja je nestala 1983. godine, a njezin slučaj godinama nije davao nikakav trag, piše ABC 7 Chicago.

Automobil je izvučen iz rijeke u utorak poslijepodne, a pripadnici spasilačkih službi potvrdili su da je unutra pronađen kostur. Vozilo je otkriveno uz pomoć sonarne tehnologije u blizini pristaništa za čamce.

Policija je potvrdila da registarske oznake odgovaraju vozilu koje je pripadalo Karen Schepers, tada 23-godišnjoj ženi koja je posljednji put viđena 16. travnja 1983. godine nakon zabave s kolegama u obližnjem baru. Nakon tog izlaska Karen se gubi svaki trag.

Slučaj ponovno pokrenut zahvaljujući podcastu

Iako potvrda identiteta još nije službena, obitelj vjeruje da su ostaci pronađeni u automobilu Karenini. U tijeku je analiza DNK i zubnih zapisa, što bi moglo potrajati nekoliko tjedana.

Slučaj je ponovno pokrenu početkom ove godine zahvaljujući podcastu "Netko nešto zna" ("Somebody Knows Something"), u kojem su članovi obitelji podijelili svoja sjećanja i frustracije zbog nedostatka tragova.

"Godinama sam svuda gledala uokolo - u trgovinama, zračnim lukama - pitala se bih li je mogla negdje ugledati. A zapravo je cijelo vrijeme bila ovdje, u rijeci", ispričala je Karenina sestra Susan.

