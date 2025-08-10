Donosimo recept za kiseljenje krastavaca: Iznenadit će vas zdravstvene prednosti

Toliška pogača, punjenje paprike ili kunić na saft - recepti iz ladice naših starih, koji griju dušu i želudac. Koliko je radosti u jednoj žlici kad se i jednim zalogajem možemo transportirati u neke dane radosti, one najmilije uspomene.

Kako bi ih izvadili iz zaborava, a onda potaknuli i lijepa sjećanja (pa i volju čitatelja da ih naprave) na okuse i jela koja pamtimo još od djetinjstva.

U pomoć smo pozvali prof. Ivu Grgića koji će rado, uz red storija, podijeliti recept i o janjetini na tri načina, potom o kraljici zdravlja - raštiki, ali i odati tajne recepture odavnina kako napraviti svoje mazalice ili pekmez.

Ovog puta prof. Grgić, u našoj rubrici servirao nam je recept za kiseljenje krastavaca:

"Zahuktava se sezona, vrelina prži sve osim spora bedrenice, ali na visoke temperature je otporna i hrvatska aljkavost. I dok su jadni uzgajivači stoke za uginule krave govorili da su 'umrle', mudraci su se igrali 'je li ili nije, a možda je opet kriva Agroproteinka?'. I na kraju od svega neće biti ništa, osim osjećaja da kod nas krivično jedino odgovara Barica za ilegalnu prodaju deset kilograma krumpira.

Zbog već viđenog i znanog, a kako se ovo doba u novinarstvu zove 'vrijeme kiselih krastavaca', Katarina HD i ja idemo dalje. Dok se ona odmarala na moru, na Grgić gruntu se delalo. Naravno, pripremali su se kiseli krastavci. I to na veliko.

Ni kap po kap nije više dovoljno

Na Grgić gruntu smo sve učinili da nas suša i vrelina ne unazade u poljoprivrednoj proizvodnji te koristimo navodnjavanje kap po kap i sjenilo da zaštitimo povrće, ipak pomalo šteka. Zbog toga se još uvijek oslanjamo na lokalne proizvođače te od njih kupujemo povrće za zimnicu. To se zove kratki opskrbni lanac ili pomoć lokalnoj ekonomiji, ali smo uvjereni da će sljedeće godine većina za prerađevine doći iz našega vrta.

A kiseli krastavci ili po Jošavski krastavice, su dugo čuvajuća i vrlo zdrava namirnica. Koliko pomažu ljudima, više na kraju ove priče, ali znajte da su onomad pomogle i pokojnom Jozi, pokojnoj Teri – pravog imena Terezija, ali i drugima da ih ovdje ne spominjemo.

Za ovu prerađevinu ili bolje rečeno dorađevinu vam trebaju krastavci, morska sol, šećer, voda, esencija, konzervans, vinobran i dovoljno velika bačvica. U redu, nemojte nas špotati jer mi još uvijek koristimo plastičnu bačvu, drvenu tražimo i nadam se da ćemo i to riješiti. Što je tu je.

Foto: Privatni Album

Općenito, mi smo krastoljupci, a povećao nam se i broj usta koji uživaju u našim delicijama. Vi odaberite količinu krastavaca koja vam je potrebna te ostale dodatke tome prilagodite.

Foto: Privatni Album

Tako se dobra suseda/komšinica Milka i ove godine pobrinula da nam na kućni prag dođu friško ubrani, zdravi i čisti mali krastavci, poznati kao kornišoni. O cijeni se ne priča, ipak ne zaboravite da je dobro biti dobar sa suseljanima. Selo vas prihvaća ako i vi prihvaćate njihove običaje, kod njih važi starinska da je 'bolje da propadne selo nego običaj'.

I tako su dopeljani krastavci, a naša odluka da u sjenici imamo veliki sudoper se iznova potvrdila ispravnom. Dio krastavaca smo stavili u sudoper te dobro isprali s hladnom vodom. A onda se pristupilo ribanju svakog pojedinačnog s malom ručnom kefom/četkom. Nakon toga je slijedilo još nekoliko ispiranja dok voda nije bila bistrija nego oči mlade zaljubljene puce. Tada su se krastavci stavili na stolnjak da se ocijede.

Foto: Privatni Album

A za to vrijeme je supruga Mirjana pripremila tekućinu u kojoj će krastavci biti dok i zadnji ne završi kao dodatak dobrom komadu mesa.

Supruga Mirjana je u 30 l hladne vode dodala 7,5 dl esencije, 1 kg morske soli, 2,25 kg šećera, 30 g konzervansa te 15 g vinobrana. Sve je dobro promiješalo, a znak da se uspjelo je bio kada se na dnu nije pojavilo niti malo taloga.

Mrežica da krastavci ne plivaju

Tu vodu je ulila u već dobro opranu bačvicu te polako dodala osušene krastavce. Na vrh bačvice, da krastavci ne plivaju, je stavila mrežicu te stisnula s dvije boce pune vode. Vi možete iskoristiti nešto drugo za staviti na mrežicu, ali pazite da i to dobro operete. U šest voda, rekla bi gazdarica Mirjana.

A onda je bačvica odložena u hladniji dio Grgić hiže, ali primite na znanje da je i taj dio pod alarmom i video nadzorom.

Ponekada je potrebna mala kontrola kako izgleda voda, ali ako ste nas poslušali već za oko tri tjedna se može krenuti u akciju. Poželjno je da napunite staklenku s krastavcima i tekućinom, te po potrebi uzimajte nove, a ne da svaki puta otvarate bačvicu i ostatak izložite mogućnosti oksidaciji.

Kiseli krastavci su dobri uz mnoga jela, a ja ih ponekada, zbog zdravstvene korisnosti, pojedem same.

A zašto je dobro jesti krastavce. Oni su riznica korisnih tvari i pomažu kod mnogih poteškoća. Evo samo nekih znanja koje ćemo s vama podijeliti.

Zalogaji zdravlja

U krastavcima se nalaze fisetin i fosfor koji smanjuju rizik od kognitivnih poteškoća. A fisetin se povezuje i sa sprječavanjem raka probavnih organa.

Krastavci su bogati kalijem, magnezijem i vitaminom K, koji su važni za zdravlje krvožilnog sustava, a pomažu i da smanjite opasnost povećanja kolesterola.

Krastavci sadrže vlakna i puno vode što pomaže u probavi, a visoki udio vode dovodi do brže sitosti, što j dobro u gubitku prekomjernih kilograma. Krastavac ne sadrži masti, s niskim je udjelom kalorija i zato je nama, koji smo u vječnoj borbi s težinom, dobro došao.

Foto: Privatni Album

A tek koliko pomaže nama u zlatnoj dobi koji se ne gledamo u špigl zbog bujne kose. Vitamin B vrlo je koristan za zdravlje kose i tjemena. Biotin, riboflavin i vitamini B i C igraju važnu ulogu u rastu kose, ali i sprečavaju starenje kose. Ako već niste okasnili.

Koliko se puta pitamo a gdje nam je ona glatka, mladalačka koža. Da bi dugo ostali mladi, jedite krastavce. Oni sadrži vitamin B, niacin, cink, riboflavin, kao i vitamin C, a svi oni doprinose zdravijoj koži. Krastavac sadrži i kafeičku kiselinu koja služi u borbi protiv iritacije i upala kože. Ili jednostavno, ako ne želite ostariti, jedite krastavce.

U krastavcima su i molibden i flor, a kombinacija ovih tvari doprinosi i zdravlju zubi.

I sada neka netko kaže da su krastavci skupi. Vlada bi mogla podijeliti vaučere za kupovinu krastavaca, jedino bi se ugrozio mirovinski fond zbog produženog života veselog hrvatskog puka koji se budi sa sloganom 'jedi krastavce da bi duže živio, da bi imao zdraviju kožu i porculanske zube'. Meso je ionako skupo, za mnoge od njih. A pored bedrenice, ASK, plavog jezika, ptičje gripe i malih mirovina, meso nije ni zdravo za konzumaciju."