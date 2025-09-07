Sataraš i šalša, kraljice jeseni i provjereni recepti koje su znale i naše bake!

Kasno ljeto i rano proljeće bogati su plodovima, a neka jela prizivaju mirise djetinjstva kad su majke i bake brižno skupljale posljednje darove zemlje i pripremale zimnicu.

Sataraš je omiljeno jelo koje grije dušu u zimskim mjesecima, lako se radi i posprema u ledenicu, a tu je i šalša. U pomoć smo i ovog puta pozvali prof. Ivu Grgića, dobrog znalca sela i još boljeg znalca žlice.

Ovog puta prof. Grgić otkriva nam provjerene recepte za sataraš i šalšu:

"Odrastao sam u vremenu i sredini gdje se znao red, koliko god iz današnjih dana on bio čudnovat. Znalo se kada se odlazi na počinak, tko se kada budi, kada je objed, tko gdje sjedi i da je ružno, čak i kažnjivo, činiti neke stvari.

Bacati hranu ili ono što bi se moglo iskoristiti za pripremu objeda bio je najveći grijeh, a drugi je bila psovka, posebno ako bi se u njoj pojavio kruh ili sunce. Naravno, dizati glas, ne pozdraviti starijega ili mu se neprilično suprotstaviti, podrazumijevalo se kao nešto uobičajeno nedozvoljivo.

Iz toga doba ostala mi je slika babe Anđe kao preteče ekološkog proizvođača i predvodnice kružnog gospodarstva. Koliko li smo skupili krumpirovih zlatica i načupali trave jer se kemija nije koristila. Više zbog besparice, manje zbog zdravlja, ali su u konačnici leđa stradala.

A tek kružno gospodarstvo.

Od sjemena kukuruza proizveo se klip kukuruza, dio zrna bi ostao za sjeme sljedeće godine, a stabljiku kukuruza je tijekom studenoga pojela krava Plavulja. Njezin izmet pomiješan s ostacima slame i drugog nejestivog voluminoznog biljnog ostatka u obliku stajnjaka završio je na škrtoj posavskoj zemlji. A ostatak od runjenja kukuruza, kod mene znan kao otučak, bio je dobro kalorično loživo.

I tako dolazi kraj ljeta, povrtnjak polako odumire kao i dan koji postaje kraći, a baba Anđa vizitira što bi se još moglo iskoristiti. I naravno, nešto što je na granici konzumne uporabe.

I gle čuda, tu je rajčica, paprika, luk i češnjak. I evo nečega što se moglo pripremiti za odmah, a pojavom ledenica i za kasnije.

Pogađate, to su sataraš i šalša.

Recept za sataraš

Sataraš je jelo od povrća, porijeklom iz Baranje, najčešće mješavina rajčice, paprike i luka. Riječ je došla iz mađarskog jezika (mađ. szataras), a ponegdje se još zove i bećarac ili bećar-paprikaš. Sataraš se može jesti hladan ili topao, sam ili u kombinaciji s nekim dodacima.

Znači, za sataraš nam trebaju rajčica, paprika, luk, češnjak, peršin, sol i strpljenje.

Foto: Privatni Album

Rajčicu je najbolje zaliti kipućom vodom, po naški pofuriti, brzo odstraniti kožicu i što više sjemenki, ako ih ima.

Papriku operite, očistite i narežite na manje komade, a luk malo deblje na kolutiće, ni slučajno na sitno, odnosno ne na kockice.

Foto: Privatni Album

Koristite širu tavu ili prikladnu pliću zdjelu, dodajte malo ulja te, nakon što se dobro zagrije, stavite narezanu rajčicu da se ukuha, pazeći da ne zagori. Nakon toga dodajte pripremljenu papriku te, kada se ona omekša, posolite i ubacite sitno narezan češnjak. Na kraju, kada je sve već gotovo, poškropite s nasjeckanim listom peršina.

Sataraš možete odmah koristiti ili pustiti da se ohladi te pakirati u željene količine i staviti u hladnjak.

Foto: Privatni Album

U našoj hiži sataraš koristimo na tri načina.

Prvi je da ga jedemo samog – dobro je u dane borbe s previše kilograma. Ako ne, tu je sataraš s rižom. Ovo je jelo brzo gotovo jer satarašu dodamo rižu, možda malo podlijemo vodom i gotovo je kada je riža gotova.

I ponekad u sataraš ubacimo komadiće junetine te imamo bogati obrok s mesom.

Ali, sataraš je dobar dodatak mnogim jelima jer se sljubljuje sa svime, osim sa slatkim jelima.

Recept za šalšu

Rajčica je izvrsna i za pripremu šalše.

Šalša ili salsa potječe od latinske riječi za slano (sal). Dok je latinski korijen riječi povezan sa slanošću, pojam šalše se danas odnosi na gusti, termički obrađeni sos, najčešće na bazi rajčice, koja se kuha dugo na laganoj vatri kako bi se razvili intenzivni okusi. I zbog toga nam je došla iz Dalmacije.

Ali, kuda Dalmatinci, tuda i dalmatinska spiza.

Šalša traži ono čega, barem tako pričamo, najmanje imamo, a to je vrijeme. Sve do stavljanja na grijalo ide brzo, a onda se čeka.

Foto: Privatni Album

Rajčicu operite i na vrlo kratko stavite u vrelu vodu. Odmah je ogulite, odstranite nevaljale dijelove i malo usitnite. U dublju, široku posudu stavite malo maslinovog, a možete i drugog ulja i ostavite na umjerenoj temperaturi da se ukuhava. Pazite da se ne ulovi na dnu i zbog toga je potrebno češće promiješati.

Nakon nekoliko sati, ovisi o količini, šalša bi trebala biti gotova. Dvadesetak minuta prije kraja supruga Mirjana doda peršin, bosiljak, origano i Vegetu te posve pri kraju češnjak i maslinovo ulje. Kada se šalša ohladi, pažljivo je stavlja u vrećice za zamrzavanje i odlaže u ledenicu.

Šalša se koristi za mnoga jela, a u našoj kući se priprema s tijestom, ali odlična je s rižom i tunjevinom.

Šalšu je uvijek potrebno izvaditi iz ledenice večer prije i pustiti da se odledi.

Foto: Privatni Album

Tijesto kuhajte prema uputi s ambalaže i prekinite nekoliko minuta ranije. U tavi stavite šalšu i neka se zagrije te u nju ubacite tijesto. Nakon nekoliko minuta jelo je gotovo, poslužite ga uz mogućnost dodatka parmezana.

Ako koristite rižu, onda je prvo skuhajte te dodajte u dobro zagrijanu šalšu.

Šalšu možete koristiti u kombinaciji s tunom i tijestom. U šalšu dodajte tunu iz konzerve, a tijesto posebno skuhajte. Kada je sve gotovo, tijesto procijedite te u pijatu preko tijesta prelijte šalšu s tunom.

Već ste primijetili da nam je na prvom mjestu vaše zdravlje te pazimo da naše preporuke, osim punog droba, budu potpora zdravoj dugovječnosti.

Rajčica ima vrlo malo kalorija i pogodna je za dijetu i zdravu prehranu. Međutim, bogata je vlaknima, vitaminima (poput C i K) te mineralima (posebno kalijem) i antioksidansima poput likopena.

I paprika ima malu energetsku vrijednost, ali je izvrstan izvor vitamina C i beta-karotena (preteče vitamina A), a sadrži i druge vitamine. U njoj je puno kalija i drugih minerala.

Crveni luk je poznat i priznat prirodni antibiotik i antipiretik. Dobro ga je jesti u razdoblju prehlada i gripe. Njegova dobra svojstva su davno prepoznali Kinezi te ga u tradicionalnoj medicini koriste za liječenje respiratornih poremećaja te kao stimulans apetita i pomoć pri spavanju. Sok luka u kombinacijama s drugim dodacima koriste za tamanjenje parazita u drobu, kao i za liječenje čireva.

Češnjak protiv kolesterola i vampira

A češnjak je čudo prirode i ne čudi njegova cijena. Ubrzo ćemo ga kupovati na recept i na režanj. Njega su prepoznali Egipćani davno prije Krista, kao i Grci i Rimljani. Ipak, blizu 80% današnje svjetske proizvodnje dolazi iz Kine.

Češnjak je dobar pri liječenju dijabetesa, raka i bolesti srca, snižava loš kolesterol i krvni tlak, potiče cirkulaciju i sprečava moždani udar. Njegova dobra svojstva znali su Hipokrat, Louis Pasteur, kao i mnogi prije i nakon njih. A ako ne želite zdravlje, onda ga koristite da od sebe maknete demone, vukodlake i vampire jer je danas puno onih koji vam sišu krv.

I na kraju, pratite nas jer Katarina Dimitrijević Hrnjkaš i ja čuvamo sjećanja i pazimo na vaše zdravlje. A o lisnici se brinu drugi.

