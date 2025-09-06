Evo tko je muškarac koji je htio upasti u Milanovićev ured: Radio je i kod Tuđmana na Pantovčaku

Muškarac koji je u petak pokušao ući na Pantovčak je, kako neslužbeno doznajemo - Stanislav Krulić (67), umirovljeni brigadir.

Desetak godina obnašao je dužnost pročelnika nekoliko predsjednika. Mandat pročelnika Odjela za odlikovanja i priznanja započeo mu je još u veljači 1997. godine te je radio za vrijeme predsjednika Franje Tuđmana i kasnije Stjepana Mesića.

Bio je aktivan i u braniteljskim udrugama na području Zagreba.

Pronašli mu automatsku pušku u stanu

Podsjetimo, u petak ujutro Krulić je neovlašteno pokušao ući u kompleks Ureda predsjednika nakon što je izašao iz automobila i preskočio ogradu. Policija ga je privela jer je tvrdio da u vozilu ima bombu, iako je pretragom utvrđeno da je prijetnja bila lažna. Ured predsjednika potvrdio je da nitko od zaposlenika i dužnosnika nije bio ugrožen.

Policija je u subotu objavila da su nad njim proveli kriminalističko istraživanje zbog sumnje da je počinio kaznena djela lažna uzbuna te nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

Pretražili su mu stan gdje su pronašli i privremeno oduzeli automatsku pušku s pripadajućim spremnikom, još četiri spremnika za automatsku pušku te više komada streljiva. U zakonskom roku uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku.

