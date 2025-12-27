Saga oko Livakovića dobiva novo poglavlje: Turski izvori spominju još jednog zainteresiranog
Kako tvrdi turski insajder Yağız Sabuncuoğlu, Genoa je u posljednja 24 sata poslala ponudu Fenerbahçeu.
Priča oko budućnosti Dominika Livakovića iz dana u dan dobiva nove obrate. Nakon što se posljednjih tjedana sve češće nagađa o njegovom statusu u Fenerbahçeu, završnica godine mogla bi donijeti rasplet koji zasad nitko ne može sa sigurnošću predvidjeti.
Talijanski mediji nedavno su ga povezivali s Juventusom, grčki novinari čak i s Panathinaikosom, no tu je mogućnost brzo demantirao njegov menadžer Andy Bara. Sada se, prema informacijama iz Turske, na popis potencijalnih destinacija dodaje još jedno ime.
Kako tvrdi turski insajder Yağız Sabuncuoğlu, Genoa je u posljednja 24 sata poslala ponudu Fenerbahçeu. Riječ je o posudbi do kraja sezone, uz opciju otkupa nakon njezina isteka.
Koliko je takav scenarij privlačan hrvatskom reprezentativnom vrataru, zasad je teško procijeniti. Bara je još jučer istaknuo kako je Livakovićeva glavna želja povratak u Dinamo Zagreb. Ipak, vrata inozemstva i dalje ostaju otvorena, osobito ako se pojavi projekt koji jamči ulogu prvog vratara.
U aktualnoj sezoni mrežu Genoe najčešće čuva 32-godišnji Nicola Leali, no talijanski klub ne može biti zadovoljan učinkom. Genoa je među slabijima u ligi po broju primljenih pogodaka, a Leali je u posljednjem kolu protiv Atalantaa (0:1) zaradio i crveni karton.
Momčad koju vodi Daniele De Rossi očito traži pouzdano rješenje među vratnicama, a Livakovićev profil savršeno se uklapa u tu ideju. Pitanje je, međutim, odgovara li takav izazov i samom hrvatskom vrataru.
Pred Livakovićem se tako otvaraju dvije vrlo različite opcije. S jedne strane, prilika u ligama Petice, makar u klubu koji se bori za ostanak i traži stabilnost. S druge, povratak u poznato okruženje Dinama, gdje bi imao zajamčenu ulogu, europske utakmice i borbu za trofeje.
POGLEDAJTE VIDEO: Počela je jedna od najopasnijih utrka svijeta: Jak vjetrovi i valovi postaju najveća opasnosti