Saga oko Livakovića dobiva novo poglavlje: Turski izvori spominju još jednog zainteresiranog

Priča oko budućnosti Dominika Livakovića iz dana u dan dobiva nove obrate. Nakon što se posljednjih tjedana sve češće nagađa o njegovom statusu u Fenerbahçeu, završnica godine mogla bi donijeti rasplet koji zasad nitko ne može sa sigurnošću predvidjeti.

Talijanski mediji nedavno su ga povezivali s Juventusom, grčki novinari čak i s Panathinaikosom, no tu je mogućnost brzo demantirao njegov menadžer Andy Bara. Sada se, prema informacijama iz Turske, na popis potencijalnih destinacija dodaje još jedno ime.

Kako tvrdi turski insajder Yağız Sabuncuoğlu, Genoa je u posljednja 24 sata poslala ponudu Fenerbahçeu. Riječ je o posudbi do kraja sezone, uz opciju otkupa nakon njezina isteka.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Koliko je takav scenarij privlačan hrvatskom reprezentativnom vrataru, zasad je teško procijeniti. Bara je još jučer istaknuo kako je Livakovićeva glavna želja povratak u Dinamo Zagreb. Ipak, vrata inozemstva i dalje ostaju otvorena, osobito ako se pojavi projekt koji jamči ulogu prvog vratara.

U aktualnoj sezoni mrežu Genoe najčešće čuva 32-godišnji Nicola Leali, no talijanski klub ne može biti zadovoljan učinkom. Genoa je među slabijima u ligi po broju primljenih pogodaka, a Leali je u posljednjem kolu protiv Atalantaa (0:1) zaradio i crveni karton.

Momčad koju vodi Daniele De Rossi očito traži pouzdano rješenje među vratnicama, a Livakovićev profil savršeno se uklapa u tu ideju. Pitanje je, međutim, odgovara li takav izazov i samom hrvatskom vrataru.

Pred Livakovićem se tako otvaraju dvije vrlo različite opcije. S jedne strane, prilika u ligama Petice, makar u klubu koji se bori za ostanak i traži stabilnost. S druge, povratak u poznato okruženje Dinama, gdje bi imao zajamčenu ulogu, europske utakmice i borbu za trofeje.

POGLEDAJTE VIDEO: Počela je jedna od najopasnijih utrka svijeta: Jak vjetrovi i valovi postaju najveća opasnosti