Šuica naljutila Francuze i Slovence odlaskom na Trumpov Odbor za mir: 'Morat će to objasniti'

Pariz zahtijeva objašnjenje od Europske komisije zbog svoje odluke da pošalje povjerenicu za Mediteran Dubravku Šuicu kao promatračicu na prvi formalni sastanak Odbora za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa u četvrtak, rekavši da ona nema "mandat", piše Euronews.

Podsjetimo, Komisija je iznenada donijela odluku da pošalje Šuicu u Washington, što je izazvalo nezadovoljstvo nekoliko EU članica, uključujući Francusku.

"Iznenađeni smo jer ona nema mandat Vijeća da ide i sudjeluje na ovom sastanku Mirovnog odbora“, rekao je pak u četvrtak glasnogovornik Pascal Confavreux novinarima u Parizu. "Morat će to objasniti kad se vrati.“

Tko je sve prigovorio?

Francuska, Belgija, Španjolska, Irska, Slovenija, Švedska i Portugal bile su među zemljama koje su u srijedu tijekom zatvorenog sastanka veleposlanika prigovorile na Šuicino sudjelovanje na skupu u Washingtonu, upozoravajući da bi njezina prisutnost mogla biti protumačena kao kolektivna podrška kontroverznom tijelu.

Povelja odbora, koja ne spominje Gazu, naširoko je kritizirana zbog svog globalnog mandata koji naizgled ima za cilj zamijeniti Ujedinjene narode, te zbog povjeravanja velikih ovlasti Trumpu kao doživotnom predsjedniku.

Neslužbeni dokument koji je sastavila diplomatska služba EU-a, a koji je Euronews vidio, pokreće niz pravnih nedoumica u vezi s poveljom Odbora, uključujući način na koji "autonomija pravnog poretka EU-a sprječava koncentraciju ovlasti u rukama predsjednika".

"Odbor za mir mora se ponovno usredotočiti na situaciju u Gazi“, dodao je Confavreux, rekavši da "Francuska ne može sudjelovati sve dok postoji nejasnoća oko parametara (Odbora).“

Slovenska ministrica vanjskih poslova Tanja Fajon također je u četvrtak izjavila da njezina vlada ima "rezerve" prema Šuicinom sudjelovanju, sugerirajući da povjerenica nema ovlasti nad vanjskom politikom EU-a, koja se provodi na temelju jednoglasnih stajališta dogovorenih od strane država članica.

U međuvremenu, izvršna vlast EU-a u četvrtak je ostala prkosna, braneći Šuicino sudjelovanje kao ključno za napore EU-a da doprinese poslijeratnom oporavku i obnovi Gaze.

"Naše sudjelovanje se doista mora promatrati u kontekstu naše dugogodišnje predanosti provedbi primirja u Gazi, kao i naše predanosti sudjelovanju u međunarodnim naporima kada je riječ o oporavku i obnovi Gaze“, rekao je glasnogovornik izvršne vlasti EU-a. "Vjerujemo da moramo biti za pregovaračkim stolom, inače ćemo biti samo platitelji, a ne igrači“ u budućem oporavku Gaze, dodao je.

EU je najveći donator humanitarne pomoći palestinskom narodu, s ukupnim doprinosom od 1,65 milijardi eura teritorijima od izbijanja rata između Izraela i Hamasa 7. listopada 2023.

Glasnogovornik Komisije također je naglasio da je čak 14 od 27 država članica EU poslalo diplomatskog predstavnika na sastanak u četvrtak, što je jasan signal da vlade ne žele biti isključene iz razgovora o poslijeratnoj budućnosti Gaze.

Nezadovoljni i zastupnici u Parlamentu

Ipak, većina zemalja odlučuje se poslati diplomata ili državnog službenika, dok Komisija šalje političkog predstavnika, što je, prema riječima diplomata, u nekoliko glavnih gradova izazvalo nelagodu.

Dužnosnik EU-a, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, potvrdio je da Šuica nije planirala intervenirati tijekom sastanka kasnije u četvrtak kako bi izrazila stavove Komisije. Dužnosnica je dodala da je njezina prisutnost način da se izbjegne potpuno isključenje iz planova odbora za oporavak Gaze.

Sama Komisija i dalje tvrdi da se neće pridružiti Odboru kao članica, navodeći sumnje u njegov opseg, upravljanje i "kompatibilnost" s poveljom Ujedinjenih naroda.

Mađarska i Bugarska su jedine zemlje EU koje su izrazile želju da budu stalne članice odbora. No, 14 zemalja, uključujući Njemačku, Italiju, Nizozemsku i Poljsku, od tada je poslalo diplomatskog predstavnika da promatra sastanak u četvrtak.

Šuicino sudjelovanje izazvalo je i bijes među zastupnicima u Europskom parlamentu. Nathalie Loiseau, francuska zastupnica u Europskom parlamentu koja sjedi u odboru za vanjske poslove Europskog parlamenta, dovela je u pitanje "mandat" koji Šuici omogućuje da se pridruži sastanku u Washingtonu.

"Od kada Komisija odlučuje o ovakvim pitanjima iza leđa država članica? Morat će se brzo objasniti“, napisala je Loiseau na X-u.

Socijalisti lijevog centra i centristička stranka Renew Europe također su izdali izjave u kojima pozivaju Komisiju da objasni odluku.

"Legitimizacija tijela koje marginalizira UN i poziva na autokratski utjecaj protivna je načelima EU“, rekla je grupa Renew Europe.

Ljevica je, u međuvremenu, taj potez opisala kao "jadan čin savijanja koljena pred Trumpom".

