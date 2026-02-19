FREEMAIL
VISOKA FUNKCIJA

Bivši ministar Zdravko Marić ima novi posao, objavljeno gdje se skrasio

Bivši ministar Zdravko Marić ima novi posao, objavljeno gdje se skrasio
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Podsjetimo, Zdravko Marić je od 2016. do 2022. bio ministar financija, a od 2019. obnašao je i funkciju potpredsjednika Vlade

19.2.2026.
17:19
danas.hr
Marko Lukunic/PIXSELL
Bivši ministar financija Zdravko Marić novi je član Nadzornog odbora ERSTE Banke, objavila je Zagrebačka burza

Marić je u Nadzorni Odbor ERSTE banke imenovan na razdoblje do 19.veljače 2030., a mandat mu je počeo teći u četvrtak.

U priopćenju burze navodi se da je Erste banka ishodila suglasnost od Europske središnje banke na imenovanje Marića nezavisnim članom Nadzornog odbora.

Podsjetimo, Zdravko Marić je od 2016. do 2022. bio ministar financija, a od 2019. obnašao je i funkciju potpredsjednika Vlade.

Iznenadni odlazak

Na veliko iznenađenje javnosti, Marić je u srpnju 2022. podnio ostavku i povukao se iz politike, a zamijenio ga je ministar Marko Primorac koji je pak nedavno otišao s funkcije ministra financija na dužnost potpredsjednika Europske investicijske banke. 

Marić je bio ministar financija u izazovnim vremenima covid pandemije, rasta javnog duga, ali i tijekom priprema Hrvatske za pristupanje eurozoni. 

Po odlasku iz politike Marić je, u siječnju 2023., osnovao konzultantsku tvrtku Marabiz koja je u prošloj godini uprihodovala 980 tisuća eura uz ostvarenu dobit od 618 tisuća eura. Istodobno obnaša funkciju predsjednika Hrvatskog teniskog saveza.

POGLEDAJTE VIDEO Direkt donosi veliku priču o ministrima koji nisu više uz Plenkovića. Divjak: 'Suradnja s premijerom bila sve samo ne lagana'

Zdravko MarićErste BankaPosao
