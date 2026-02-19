Jedno od sedam svjetskih čuda zjapi prazno: 'U ovo doba godine trebala bi biti špica sezone'

Novinarka Portia Jones stajala je na lokalitetu pod zaštitom UNESCO-a, ali pogled joj je bio čvrsto prikovan za tlo klanca ispod nje. To nije bio namjerni čin poniznosti; njihov vodič, Zuhair Zuriqat, stvarao je napetost uoči trenutka kada će sa svojom grupom prvi put ugledati drevno čudo. "Nakon što izbrojim do tri, želim da podignete pogled, prijatelji moji", rekao je Zuhair. "Jedan, dva i tri..." Kada je podignula pogled, susrela se s prizorom koji oduzima dah: Riznicom, najraskošnijom grobnicom uklesanom u stijeni u Petri, krunskim draguljem Jordana i jednim od novih sedam svjetskih čuda.

Zašto je jordanski dragulj ostao bez posjetitelja?

Petra, ostavština Nabatejaca, marljive arapske civilizacije koja se naselila u južnom Jordanu prije više od dvije tisuće godina, "najveća je turistička atrakcija koju imamo ovdje u Jordanu", objašnjava im Zuhair. Privlači posjetitelje iz svih krajeva svijeta. Ipak, dok je novinarka Mirrora promatrala Riznicu (Al-Khazneh), primijetila je jedan detalj. Mjesto je praktički pusto. Uobičajeno, Petra ugosti gotovo milijun turista godišnje, ali zbog, kako kažu, "bučnih susjeda", sada stoji sablasno prazna. "U ovo doba godine trebala bi biti špica sezone", s tugom govori Zuhair. "Prije dvije godine, bilo je dana kada smo imali više od deset tisuća posjetitelja."

Foto: Pixabay

Žrtva vojnih sukoba

Pa zašto je sada na ovom veličanstvenom mjestu tek šačica turista? Zuhair taktično objašnjava da je od izbijanja sukoba između Hamasa i Izraela u listopadu 2023. godine turizam pretrpio težak udarac. S obzirom na to da Jordan graniči s Izraelom, trenutni sukobi uništili su njegovu turističku industriju. Mnogi potencijalni posjetitelji pogrešno percipiraju cijelu regiju kao opasnu zonu. Stvarnost je da je Jordan, bliskoistočna zemlja, dosljedno održavao svoju neutralnost u vojnim sukobima. Međutim, percepcija često nadjača stvarnost kada turisti odlučuju gdje će putovati.

"Zbog trenutne političke situacije u regiji, žrtve smo pogrešne percepcije, pa nam dolazi manje turista", kaže konzultantica za turizam Malia Asfour, bivša direktorica Jordanske turističke zajednice za Sjevernu Ameriku. Ona odlučno ističe kako zemlja ostaje potpuno funkcionalna i otvorena za posjetitelje, uključujući i male turističke grupe poput njezine. Turizam je slamka spasa za brojne lokalne obitelji, a kada se broj turista smanji, posljedice su dramatične. "Vašim dolaskom ovdje, vi ljudima dajete poticaj", pojašnjava. "Dajete im život i podršku."

Jedinstvena prilika za doživljaj bez gužvi

Ironija je nevjerojatna. Ne tako davno, Jordan se borio s problemom pretjeranog turizma na svojim najpopularnijim destinacijama. Sada se suočava s potpuno suprotnim izazovom: kako uvjeriti svijet da je siguran, miran i potpuno spreman ponovno primiti turiste. Utjecaj je najočitiji s mjesta na kojem je novinarka stajala. Gledala je fotografije Petre na društvenim mrežama, na kojima je obično krcata posjetiteljima koji se laktare kako bi uhvatili idealnu fotografiju ovog arheološkog čuda. Zato je osjećaj imati slavni "Ružičasti grad" gotovo samo za sebe bio uistinu izvanredan.

Iako se smatra da je Petra stara više od 2300 godina, točan datum njezine izgradnje ostaje nepoznat. Do prvog stoljeća prije Krista postala je glavni grad Nabatejskog carstva, čije je bogatstvo potjecalo od trgovine tamjanom, smirnom i začinima. Danas funkcionira kao arheološki park koji se prostire na 264.000 četvornih metara u dolini Wadi Musa, s posjetiteljskim centrom i brojnim beduinskim trgovinama koje prodaju kavu, pića i suvenire. Ulaznica stoji 50 jordanskih dinara (oko 66 eura). Iskustvo započinje u Siqu, uskom klancu usječenom kroz stijenu ružičaste boje. Zidovi se uzdižu visoko iznad vas, ponekad udaljeni tek nekoliko metara, išarani nijansama ružičaste, hrđave i zlatnožute boje, gdje su stoljeća vremenskih neprilika i bujica polirala i oblikovala kamen u valovite uzorke. Siq se širi tek toliko da savršeno uokviri Al Khazneh, Riznicu. Uklesana izravno u pješčenjačku liticu tijekom prvog stoljeća nove ere, njezina fasada visoka je otprilike 40 metara, ukrašena korintskim stupovima i složenim ornamentima.

Ponovno otkriće zaboravljenog grada

Vodič ih je informirao da je Petra bila prijestolnica Nabatejskog kraljevstva otprilike od četvrtog stoljeća prije Krista. Arapski trgovci stekli su ogromno bogatstvo kontrolirajući karavanske putove za tamjan, začine i drugu vrijednu robu koja je putovala između Arabije, Egipta i Mediterana. Pretvorili su ovo pustinjsko uporište u prosperitetan grad s hramovima, grobnicama i kazalištem na padini brda, uklesanim u stijenu, s prostorom za tisuće gledatelja. Kasnije je Rim pripojio grad i on je nastavio napredovati sve do razornog potresa 363. godine koji je uzrokovao veliku štetu. To uništenje, zajedno s promjenom trgovačkih putova, ubrzalo je propadanje Petre. Na kraju je napuštena i ostala je u sjećanju samo lokalnim beduinskim plemenima.

Foto: Pixabay

Petra je ponovno predstavljena zapadnom svijetu 22. kolovoza 1812. godine, zahvaljujući švicarskom istraživaču Johannu Ludwigu Burckhardtu. Pod pseudonimom Ibrahim Ibn Abdallah i predstavljajući se kao arapski učenjak, uvjerio je svoje beduinske vodiče da ga odvedu do mitskog skrivenog grada u jordanskoj dolini Wadi Musa. Njegovo otkriće razotkrilo je čudo koje je, čini se, ostalo uglavnom nepoznato izvan lokalnog područja.

Život lokalne zajednice ovisi o turistima

Od tada je Petra stekla svjetsku slavu, posebno nakon što je poslužila kao filmska lokacija u blockbusteru "Indiana Jones i posljednji križarski pohod" iz 1989. godine, što je značajno povećalo broj posjetitelja. U pokušaju da autoricu odvrati od filmskih tema, Zuhair je naglasio da Petra nudi puno više od same Riznice. Ako se uputite dalje, otkrit ćete kazalište koje vjerojatno datira iz ranog prvog stoljeća, kompleks crkve, Faraonov stup i Qasr al-Bint (Palaču faraonove kćeri).

No, što je još važnije, dok prolazite pokraj Riznice, uočit ćete brojne kafiće i trgovine, gdje možete isprobati arapski tuš za oči, kupiti suvenire i popiti sok od nara. Iako je vlada preselila Beduine u obližnji Wadi Musa, oni su zadržali poslove unutar Petre i u dvije tisuće godina starim špiljama koje su stoljećima nazivali domom. Vrata ostaju otvorena. Police su i dalje pune. Ono što nedostaje su posjetitelji.

Foto: Pixabay

"Danas je dobar dan jer vidimo turiste", kaže Rosa, koja prodaje bočice s pijeskom u boji, nakit i šarene tkane tekstile. "Inače nema nikoga."

Nakon kušanja svježeg soka od nara i kupnje suvenira u zadnji čas, vrijeme u Petri bližilo se kraju. Posjet se činio prekratkim. Dok open ne nastanu gužve ovo predstavlja rijetku priliku za posjet Jordanu. Mir Petre, rubinski pijesak Wadi Ruma, pa čak i jordanska obala Mrtvog mora prizori su koje vrijedi doživjeti. Jedinstvena je to prilika za istraživanje ovih lokaliteta bez probijanja kroz horde turista.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO Recept za ukusni obrok koji spaja hrskavo i svježe: Pripremite tortilje s komadićima piletine