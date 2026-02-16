Susjedima nevrijeme razorilo poznatu turističku atrakciju Luk ljubavi: 'Ovo je ogroman udarac'

Poluotok Salento, slikovita "peta" talijanske čizme, ostao je bez jednog od svojih najprepoznatljivijih i najdražih turističkih simbola. Prirodna stjenovita formacija poznata kao L'arco dell'amore, ili Luk ljubavi, koja je godinama privlačila turiste, zaljubljene parove i fotografe iz cijelog svijeta, srušila se u more pod naletom silovitog nevremena koje je pogodilo regiju tijekom vikenda. Nestanak ovog dragulja jadranske obale ostavio je prazninu u pejzažu i tugu u srcima lokalnog stanovništva.

Dramatičan događaj zbio se u noći sa subote na nedjelju, simbolično baš na Dan zaljubljenih, kada je ciklon "Oriana" donio ekstremne vremenske uvjete na talijansku obalu. Područje Torre Sant'Andrea, u općini Melendugno, našlo se na udaru olujnih vjetrova, obilne kiše nalik tuči i visokih valova koji su nemilosrdno udarali u krhke vapnenačke stijene. Upravo je ta kombinacija prirodnih sila zadala konačni udarac luku, koji je desetljećima prkosio eroziji.

Udarac u srce poluotoka

Vijest o urušavanju odjeknula je Italijom, a gradonačelnik Melendugna, Maurizio Cisternino, nije krio tugu. "Ovo je ogroman udarac u srce. Nestaje jedna od najpoznatijih turističkih atrakcija naše obale i cijele Italije", izjavio je za medije, sažimajući osjećaje cijele zajednice. Luk nije bio samo geološki fenomen, već i mjesto stvaranja uspomena. Njegova slika krasila je nebrojene razglednice, turističke brošure i profile na društvenim mrežama, a koristio se i kao pozadina za popularne televizijske reklame, čime je postao dio talijanske popularne kulture.

Formacija, koja se sastojala od stjenovitog grebena povezanog s obalom prirodnim mostom, bila je nezaobilazna točka za posjetitelje. Mnogi su dolazili kako bi se divili tirkiznom moru koje se presijavalo kroz otvor u stijeni, dok su se najhrabriji kupali u njegovoj blizini. Iako je pristup neposrednoj okolici luka bio ograničen još od 2014. godine zbog opasnosti od odrona, njegova vizualna privlačnost ostala je neumanjena.

Posljedica klimatskih promjena i dugogodišnje erozije

Stručnjaci i lokalni dužnosnici ističu kako je urušavanje posljedica dugotrajnog procesa erozije, koji su klimatske promjene drastično ubrzale. Sve učestalije i snažnije oluje, karakteristične za posljednjih nekoliko godina, imale su razoran učinak na vapnenačku obalu Salenta. Ciklon "Oriana" bio je samo kap koja je prelila čašu i dokazao koliko su prirodne ljepote krhke u srazu s izmijenjenim klimatskim uvjetima. Srećom, zbog već postojećih ograničenja i činjenice da se kolaps dogodio tijekom noći, nije bilo ljudskih žrtava.

Nevrijeme koje je srušilo Luk ljubavi izazvalo je probleme diljem Italije. Od Sardinije do Kalabrije, vatrogasci i civilna zaštita imali su pune ruke posla. U Fiumicinu kod Rima evakuirano je pedeset obitelji zbog poplava, dok su u Kalabriji oštećeni arheološki parkovi Crotone i Sibari. Na Sardiniji je iz poplavljenog sela spašeno dvanaest osoba, uključujući i malu bebu, što svjedoči o razmjerima ciklona koji je pogodio zemlju, piše Telegraph.

Iako je Luk ljubavi sada samo sjećanje zabilježeno na fotografijama i u pričama, obala Salenta i dalje nudi nevjerojatne prizore. No, njegov nestanak služi kao bolan podsjetnik na snagu prirode i hitnu potrebu za zaštitom okoliša. Pejzaž Torre Sant'Andrea zauvijek je promijenjen, a na mjestu gdje je nekoć stajao simbol ljubavi i ljepote, sada ostaje samo otvoreno more i pogled koji nosi priču o izgubljenom blagu.

