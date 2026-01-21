FREEMAIL
I Hrvatska na popisu uglednog medija: Ovo je 20 zemalja s najboljom klimom na svijetu

I Hrvatska na popisu uglednog medija: Ovo je 20 zemalja s najboljom klimom na svijetu
Foto: Pexels/ Shutterstock
U suvremenom svijetu, obilježenom sve izraženijim klimatskim promjenama i učestalim ekstremnim vremenskim prilikama, potraga za destinacijama s ugodnom i stabilnom klimom postaje prioritet za mnoge. Bilo da se radi o planiranju idealnog odmora ili odabiru nove životne sredine, faktori poput blagih temperatura, velikog broja sunčanih dana i čistog zraka igraju ključnu ulogu. Ovih 20 zemalja su na popisu U.S. Newsa s najboljom klimom na svijetu.
Odabir idealne destinacije u konačnici ovisi o osobnim preferencijama, bilo da tražite suhu toplinu mediteranskog ljeta, stalnu vlagu tropskih krajeva ili umjerene temperature koje omogućuju boravak na otvorenom tijekom cijele godine. Svaka od navedenih zemalja nudi jedinstvenu klimatsku privlačnost koja može zadovoljiti najrazličitije ukuse i potrebe, piše U.S. News.

Pogledajte u galeriji o kojim zemljama se radi i na kojem je mjestu Hrvatska.

21.1.2026.
13:29
Antonela Ištvan
Pexels/ Shutterstock
I Hrvatska na popisu uglednog medija: Ovo je 20 zemalja s najboljom klimom na svijetu