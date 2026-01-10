Veliki vodič: Stručnjak za putovanja otkrio idealne gradove za odmor za svaki mjesec u godini

Planiranje putovanja često se svede na pitanje: kamo i kada? Jedan stručnjak za putovanja odlučio je stati na kraj tim nedoumicama i sastavio je detaljan kalendar najboljih destinacija za svaki mjesec u godini, nudeći savršen vodič za sve putnike.

Rob, stručnjak za odmore koji svoje savjete dijeli na TikTok profilu @robonthebeach, objavio je video u kojem predstavlja svoj "city break kalendar za 2026. godinu". Rob je popis sastavio na temelju vremenskih uvjeta, događanja u pojedinom gradu, ali i vlastitih iskustava, kako bi putnicima pomogao da iskoriste najbolje od svake destinacije.

Zima i rano proljeće: Od termalnih kupki do karnevala

Siječanj: Budimpešta, Mađarska

Prema Robovim riječima, godinu je najbolje započeti u Budimpešti. Iako su temperature niske, kreću se od tri do pet stupnjeva, upravo to čini ovaj grad posebnim u siječnju. Termalne kupke pružaju jedinstven doživljaj na hladnom zraku, a izostanak velikih gužvi i iznimno niske cijene hotela čine mađarsku prijestolnicu savršenim izborom za prvi mjesec u godini.

Veljača: Venecija, Italija

Za one koji traže zabavu i jedinstvenu atmosferu, veljača je rezervirana za Veneciju. U to se vrijeme u gradu održava poznati Venecijanski karneval, koji prethodi korizmi. Grad se pretvara u pozornicu na otvorenom, ispunjenu prekrasnim kostimima i tradicionalnim venecijanskim maskama, stvarajući doživljaj koji se pamti cijeli život.

Ožujak: Amsterdam, Nizozemska

Rob preporučuje posjet Amsterdamu u ožujku, kada se grad polako budi iz zimskog sna. Temperature se penju na ugodnih deset do dvanaest stupnjeva, počinje sezona tulipana, a cijene su i dalje znatno niže nego u špici sezone. Ovo je idealan trenutak za istraživanje kanala i povijesne jezgre prije dolaska glavnog vala turista.

Proljetno buđenje i ljetni ugođaj

Travanj: Atena, Grčka

Travanj je savršen za posjet Ateni, a Rob posebno ističe nezaobilaznu Akropolu. Vrijeme je ugodno, a grad još nije preplavljen ljetnim vrućinama i gužvama. Prošle je godine Atena proglašena jednim od najpotcjenjenijih europskih gradova za zimski i proljetni odmor, jer upravo tada posjet ovom drevnom mjestu, koje godišnje privuče do sedam milijuna turista, pruža najljepši doživljaj.

Svibanj: Istanbul, Turska

Za svibanj, Rob predlaže Istanbul, destinaciju koju smatra "masovno podcijenjenom". Tople temperature i živahna atmosfera čine ovaj grad na dva kontinenta idealnim izborom. Spoj Istoka i Zapada, bogata povijest i ukusna hrana jamče nezaboravno putovanje.

Lipanj: Boston, SAD

Iako je preporuka za lipanj 2026. godine usko vezana uz Svjetsko prvenstvo u nogometu koje će se održati u SAD-u, Boston je sjajan izbor i bez toga. Ugodne temperature od dvadeset dva do dvadeset šest stupnjeva, dugi dani i nevjerojatna atmosfera čine ovaj grad savršenim za početak ljeta.

Vrhunac ljeta i jesenske svečanosti

Srpanj: Krakov, Poljska

Za srce ljeta, preporuka je Krakov. Rob ističe kako je hrana u ovom poljskom gradu "smiješno jeftina", a sam grad je prošle godine proglašen europskom "city break" destinacijom s najmanje stresa. Njegov slikoviti Stari grad savršen je za istraživanje, a cijene smještaja su i dalje vrlo pristupačne.

Kolovoz: Edinburgh, Škotska

Kolovoz u Edinburghu znači samo jedno: festivalska sezona. Tada se održava svjetski poznati Edinburgh Festival Fringe, koji nudi ogroman broj predstava za svakoga. Od kabarea i dječjih predstava do komedije, plesa, cirkusa i glazbe, grad vrvi energijom i kreativnošću.

Rujan: München, Njemačka

Rujan je u Njemačkoj sinonim za Oktoberfest, pa je Robov izbor za ovaj mjesec bio lak. München u to doba nudi pivske šatore, sunčano vrijeme s temperaturama od osamnaest do dvadeset stupnjeva i jedinstvenu bavarsku atmosferu. Oktoberfest 2026. godine bit će 191. po redu, a održat će se od 19. rujna do 4. listopada.

Jesenski mir i zimska čarolija

Listopad: Sevilla, Španjolska

Ako tražite topli odmor izvan sezone, Sevilla je idealan izbor za listopad. Smještena u srcu Andaluzije, nudi pregršt zabave na otvorenom, no ljeti može biti pretrpana. U listopadu je vrijeme i dalje toplo, gužve su znatno manje, a grad možete doživjeti u njegovom punom sjaju.

Studeni: Napulj, Italija

Rob za studeni predlaže "džokera", a to je Napulj. Ovaj grad, smješten u podnožju Vezuva, idealan je za gurmane i ljubitelje povijesti. Nedavno je uvršten među deset najboljih gradova za 24-satni odmor i treći je najposjećeniji grad u Italiji, odmah nakon Rima i Firence, prenosi Daily Mail.

Prosinac: Köln, Njemačka

Za kraj godine, Rob preporučuje potragu za božićnim sajmovima, a teško je pronaći bolju destinaciju od Kölna. S veličanstvenom katedralom kao pozadinom i povoljnim kuhanim vinom na svakom koraku, Köln nudi autentičnu blagdansku čaroliju. Grad je dom nekoliko različitih božićnih sajmova, svaki s jedinstvenom temom.

Bilo da tražite zimske radosti, proljetno cvjetanje, ljetnu vrevu ili jesenske festivale, ovaj kalendar nudi inspiraciju za ispunjenu godinu putovanja i otkrivanja novih kultura.

