Klub s Drave dobio novog trenera: Već je dugo u klubu
Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Ukazano mu je povjerenje jer u ovome trenutku najbolje poznaje igrački kadar i mogućnosti svakog pojedinca, tako da mu neće biti potrebna nikakva prilagodba na novoj dužnost

24.2.2026.
13:36
Sportski.net
Borna Jaksic/PIXSELL
Tomislav Radotić sada je i službeno novi trener Osijeka. Dosadašnji pomoćni trener preuzima "Bijelo-plave" nakon što je jučer navečer Željko Sopić dobio otkaz.

Bit će to Radotiću prvi samostalni posao u karijeri koju je dosad gotovo u cijelosti proveo u Osijeku. U Osijek je Radotić stigao 2021., odmah nakon umirovljenja. Najprije je radio kao pomoćni trener druge momčadi, pa glavni trener, onda je nakratko otišao u Cibaliju, pa juniore Osijeka, da bi zadnje dvije godine bio pomoćni trener prve momčadi Osječana.

"Dosadašnji pomoćni trener sada dolazi na čelo stožera i vodit će našu prvu momčad.

Nakon što je dogovoren prekid suradnje s dosadašnjim šefom stručnog stožera Željkom Sopićem, našu će momčad u nastavku sezone povesti Tomislav Radotić! Ukazano mu je povjerenje jer u ovome trenutku najbolje poznaje igrački kadar i mogućnosti svakog pojedinca, tako da mu neće biti potrebna nikakva prilagodba na novoj dužnosti. Ovo je i potvrda da će Klub pružiti priliku vrijednim i stručnim ljudima iz svoje baze, kao i spoznaje da gradimo jedan novi mentalitet i na terenu i izvan njega.

Poznato je kako je Radotić već duže vrijeme kooptiran u stožer, tako da je surađivao s Ivicom Kuleševićem, Federicom Coppitellijem, Simonom Rožmanom i Željkom Sopićem. Naš novi kormilar igrački je odrastao u mlađim kategorijama NK Osijek, potom se dokazivao u nekim drugim klubovima te imao lijepu karijeru. Na zalasku je kraće vrijeme igrao za Bijelo-plave, da bi potom ostao u klubu kao trener u Školi nogometa i to vrlo uspješan. Vodio je B momčad, a jednu sezonu bio je „na posudbi“ u vinkovačkoj Cibaliji, s kojom se borio za ulazak u HNL. Rođeni je Osječanin, ima 44 godine i UEFA Pro licencu. Radotić će biti predstavljen na današnjoj (utorak) konferencenciji za novinare, a svoj debi u novoj ulozi imat će u subotu protiv Vukovara '91. Svakako mu želimo puno sreće i zajedničkih uspjeha!," napisao je Osijek na svojim službenim stranicama.

POGLEDAJTE VIDEO: Evo što se događalo na Poljudu: Po tko zna koji put u fokusu bio Marko Livaja

Nk OsijekHnl
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
