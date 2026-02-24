FREEMAIL
POVIJESNA KRIZA /

Smjena trenera zapalila navijače Osijeka, spominju samo jedno ime: 'Ma vi ste prodavači magle'

Smjena trenera zapalila navijače Osijeka, spominju samo jedno ime: 'Ma vi ste prodavači magle'
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Otkaz treneru tako nije donio smirivanje situacije

24.2.2026.
8:42
Sportski.net
Davor Javorovic/PIXSELL
Nakon što je Željko Sopić dobio otkaz, društvene mreže i navijački forumi zapalili su se komentarima razočaranih i ogorčenih navijača. Reakcije su podijeljene, ali zajednički nazivnik je, duboko nezadovoljstvo stanjem u klubu.

Dio navijača zamjera treneru pojedine odluke, poput stavljanja Malenice na klupu, što neki ističu kao potez koji mu “neće nikada oprostiti”. Ipak, mnogi smatraju da odgovornost za loše rezultate i dno tablice ne leži isključivo na njemu. U komentarima se provlači teza kako drugim klubovima kvalitetu donose pojedinci poput Livaje, Belje ili Puljića, dok Osijek, prema mišljenju navijača, trenutačno nema igrača koji može prelomiti utakmicu.

Posebno su oštri oni koji kritiziraju upravu kluba. U komentarima se spominje kako su navijači sami “tjerali prošle uprave i time dozvali ovu”, dok pojedinci aktualno vodstvo nazivaju “prodavačima magle”. Jasno je da nezadovoljstvo nadilazi samo pitanje trenera te zahvaća širu klupsku strukturu.

Značajan dio navijača s nostalgijom se prisjeća mandata Zorana Zekića, uvjeren da je njegovo smjenjivanje bila ključna pogreška. “Samo nam naš Zeko može spas naći”, poručuju neki, smatrajući da bi njegov povratak mogao probuditi momčad i stabilizirati klub.

Otkaz treneru tako nije donio smirivanje situacije, već je dodatno ogolio podjele i nepovjerenje koje tinja među navijačima Osijeka.

Ovo su neki od komentara:

"Što je Malenicu na klupu stavio, to mu neću oprostiti vjerojatno nikada, ali za dno tablice ne krivim njega, svaki klub ima nekog Livaju, Belju, Puljić... samo mi nemamo nikoga."

"Ali gospođa je još uvijek tu, to je važno."

"E moji navijači, sto učiniste. Tjerali ste prošle uprave, i time dozvali ovu."

"Najiskrenije ti kažem da većeg prodavača magle u svojih 53 g. života nisam vidio."

"Otjerali ste Zekića kada je držao konce u rukama... ovo nije karma, ovo je Božja pravda."

"Kad ide proširenje lige? Zna li se što?"

"Samo nam naš Zeko može spas naći i ove klošare uspavane probuditi."

POGLEDAJTE VIDEO: Odbrojavanje uoči nove sezone Formule 1: Pogledajte kako se McLaren priprema za obranu naslova

 

Nk Osijekželjko SopićZoran ZekićNavijačiKohorta
