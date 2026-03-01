Ožujak donosi ljubavne lomove: Ova četiri horoskopska znaka suočit će se s bolnim prekidom

Dok ulazimo u ožujak, nebo nam priprema dramatičnu pozornicu na kojoj će se odigrati sudbinske ljubavne priče, no mnoge od njih neće imati sretan kraj.

Nalazimo se usred takozvanog "koridora pomrčina", intenzivnog astrološkog razdoblja koje je započelo solarnom pomrčinom u Vodenjaku 17. veljače, a svoj vrhunac doseže totalnom pomrčinom Mjeseca u Djevici trećeg ožujka. Astrolozi upozoravaju da je ovo vrijeme neočekivanih preokreta, sudbinskih završetaka i iznenadnih rastanaka.

Energija nije nimalo nježna, ali je nužna za osobni rast, a za neke veze koje su odavno izgubile sjaj, ovo će biti posljednji poljubac za zbogom.

Prema riječima astrologa, moćna sezona pomrčina idealno je vrijeme za prekidanje statičnih veza. Za razliku od uobičajenih prekida pod punim Mjesecom, koji su često spori i emotivni, ove kozmičke sile donose brze i odlučne rezove.

Ne radi se o polaganom oproštaju, već o trenutačnom katapultiranju iz odnosa koji više ne služi svojoj svrsi. Za neke će to biti svjestan izbor, dok će za druge biti dugo odgađana neminovnost. Četiri horoskopska znak posebno će osjetiti ovaj zov promjene.

Vodenjak: Vrijeme je za povratak neovisnosti

Nije iznenađenje što vodenjaci osjećaju snažan poriv da povrate svoju neovisnost, s obzirom na to da je nedavna solarna pomrčina obasjala njihovu prvu kuću identiteta. Jednostavno rečeno, osoba koja su bili kada su ušli u trenutnu vezu više ne postoji, kao da je trajno izbrisana bez mogućnosti oporavka.

Astrolozi ističu da ako im se partner odjednom čini kao potpuni stranac, to je zato što su Vodenjaci u mislima i duhu već otputovali u budućnost, ostavljajući vezu iza sebe.

Potreba za slobodom i autentičnošću postaje toliko jaka da će svaki kompromis koji ugrožava njihov novi identitet djelovati nepodnošljivo. Ožujak im donosi hrabrost da tu unutarnju promjenu pretvore u stvarnu odluku.

Foto: Shutterstock

Lav: Reflektori se gase za sporedne uloge

Za ponosne lavove, pomrčina u Vodenjaku pogodila je njihovu sedmu kuću partnerstva, bacajući oštro svjetlo na temelje njihovih veza. Možda su se neko vrijeme pretvarali da njihov odnos nije živi pijesak koji ih polako guta, no kozmička energija ih tjera da se suoče s istinom.

Shvaćaju da njihovo prepoznatljivo svjetlo "glavnog lika" prigušuje netko tko u njihovoj životnoj priči ima tek sporednu, prolaznu ulogu. Prema astrološkim prognozama, došlo je vrijeme za posljednji pozdrav i dramatičan kraj u stilu "rez na crno".

Lavovi će radije odabrati bolan, ali čist prekid nego nastaviti živjeti u sjeni veze koja im krade energiju i sjaj.

Djevica: Kad računi više ne štimaju

Djevice, vi gledate u račune i shvaćate da matematika jednostavno ne štima. Pomrčina u vašem znaku donosi trenutak bolne jasnoće i dubokog otpuštanja.

Ovo nije samo kraj jedne veze, ovo je detoksikacija cijelog vašeg života. Dosta vam je čišćenja tuđih nereda, emocionalnih i fizičkih. Vrijeme je za konačni potpis na dokumentu o razvodu, bilo da je on stvaran ili simboličan. Astrolozi poručuju: plačite ako morate, ali pobrinite se da svaki kraj bude služben i definitivan.

Energija ove pomrčine tjera vas da postavite standarde i odbijete pristati na išta manje od onoga što zaslužujete, čak i ako to znači da morate proći kroz bolan, ali oslobađajući proces samoće.

Foto: Shutterstock

Ribe: Epicentar ljubavne drame

S pomrčinom Mjeseca koja pogađa vašu sedmu kuću partnerstva i retrogradnim Merkurom koji se istovremeno vrti kroz vaš znak, vi ste, drage ribe, epicentar ljubavne drame.

Ovo nije običan prekid; ovo je materijal za roman. Najbolji način za procesuiranje ove silne energije jest kroz kreativnost. Svoju bol i bijes pretočite u poeziju, pjesme ili se izrazite na društvenim mrežama.

Iako iznošenje prljavog rublja nije uvijek preporučljivo, mudrost i spoznaje do kojih ćete doći mogle bi poslužiti kao vrijedna lekcija mnogima. Vaša uloga žrtve ili spasitelja je završena, a ožujak vas tjera da napokon odaberete sebe.