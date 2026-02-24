Tko je nova djevojka Igora Kojića? Podsjeća na Severinu, pravnica je i politički aktivna

U posljednje vrijeme sve se češće pojavljuju fotografije Nikoline Šaponje, nove partnerice Igora Kojića. Iako se od Severine razveo prije četiri godine, Igor, kao većina Severininih bivših partnera, privlači pažnju javnosti.

Nakon kraha braka sa Severinom, Kojić je prošle godine ponovno uplovio u bračnu luku s mlađom zagrebačkom influencericom Sofijom Dacić (23). No ni taj brak nije dugo potrajao – razveli su se nakon manje od godinu dana. Mnogi su tada primijetili da Sofija fizički podsjeća na Severinu iz mlađih dana. Slične opaske sada prate i njegovu novu djevojku, lijepu brinetu smeđih očiju.

Tko je Nikolina Šaponja?

Riječ je o 27-godišnjoj Riječanki koja je 2019. bila prva pratilja Miss Primorsko-goranske županije na izboru za Miss Hrvatske. Nakon manekenskih angažmana okrenula se i političkom djelovanju – postala je glasnogovornica Foruma mladih SDP-a, a ranije je bila članica Savjeta mladih Grada Rijeke. Prošle se godine njezino ime spominjalo i u kontekstu unutarstranačkih previranja tijekom lokalnih izbora.

Keba o mogućoj trećoj snahi

Detalji o tome kako su se Nikolina i Igor upoznali zasad nisu poznati. Ipak, već u listopadu prošle godine, nekoliko mjeseci nakon njegova razvoda od Sofije, zajedno su viđeni u VIP loži na koncertu njegova oca, pjevača Dragana Kojića Kebe (69), u Beogradu, gdje su sjedili i s Igorovom majkom Oljom. Keba je nedavno za srpske medije komentirao sinovu novu vezu, rekavši kako mu se Nikolina čini kao lijepa i kvalitetna osoba te da se nikada ne miješa u Igorove ljubavne izbore. Naglasio je i da nema nijednu lošu riječ za bivše snahe te da podržava sinove odluke.

Zaljubljeni do ušiju

U početku su Nikolina i Igor svoju vezu držali podalje od očiju javnosti, no danas više ne skrivaju emocije. Sve češće zajedno dolaze na događanja, a nedavno su bili i na ručku s kanadskim nogometnim vratarom Milanom Borjanom i njegovom partnericom Snježanom, što su podijelili i na društvenim mrežama. Definitivna potvrda njihove veze stigla je prije nekoliko dana kada je Nikolina objavila crno-bijelu fotografiju iz restorana na kojoj s Igorom sjedi zagrljena, držeći ga za ruku. Uz objavu je citirala stihove pjesme Petra Graše „Jel ti reka ko“, dodatno podgrijavši priče o ozbiljnosti njihove veze.

Podsjetimo, Igor Kojić, koji je nekoć bio nogometni vratar, nakon razvoda od Severine okrenuo se poslovima s nekretninama te se po završetku brakorazvodne parnice vratio u Beograd, gdje danas živi i radi.

