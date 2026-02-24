FREEMAIL
SLUŽBENO /

Francuzi umjesto Gillea za izbornika doveli jednog od najvećih rukometaša u povijesti

Francuzi umjesto Gillea za izbornika doveli jednog od najvećih rukometaša u povijesti
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

'Ovo je moja odluka, temeljena na mojim osjećajima i nakon dugog razmišljanja'

24.2.2026.
16:54
Sportski.net
Slavko Midzor/PIXSELL
Nakon što je objavljeno da je Guillaume Gille službeno u utorak dao ostavku na mjesto izbornika francuske rukometne reprezentacije, kao posljedica njihove razočaravajuće igre na prošlom Europskom prvenstvu, sada je objavljeno i tko će ga zamijeniti. 

Umjesto Gillea stiže legendarni 'Španjolac' s puno adresa Talant Dušebajev, službeno je objavio L'Equipe

Gille je na konferenciji za medije u utorak objavio da odlazi s mjesta izbornika francuske rukometne reprezentacije, manje od mjesec dana nakon njihovog razočaravajućeg sedmog mjesta na Europskom prvenstvu. 

"Ovo je moja odluka, temeljena na mojim osjećajima i nakon dugog razmišljanja", izjavio je Gille, čiji je ugovor trajao do 2029. godine. 

Bio je na čelu od 2021. i posebno je vodio Les Bleus do olimpijskog zlata 2021. i europskog zlata 2024. godine. 

Francuzima dakle stiže rukometna legenda devedesetih i postaje drugi strani trener u povijesti francuske reprezentacije, nakon Nijemca Bernharda Kempe 1958. godine. 

POGLEDAJTE VIDEO: Mijatović okupio košarkaše: 'Njemačka nam može biti samo ogromna motivacija'

Francuska Rukometna ReprezentacijaTalant Dusebajev
komentara
