Francuzi umjesto Gillea za izbornika doveli jednog od najvećih rukometaša u povijesti

Nakon što je objavljeno da je Guillaume Gille službeno u utorak dao ostavku na mjesto izbornika francuske rukometne reprezentacije, kao posljedica njihove razočaravajuće igre na prošlom Europskom prvenstvu, sada je objavljeno i tko će ga zamijeniti.

Umjesto Gillea stiže legendarni 'Španjolac' s puno adresa Talant Dušebajev, službeno je objavio L'Equipe.

Gille je na konferenciji za medije u utorak objavio da odlazi s mjesta izbornika francuske rukometne reprezentacije, manje od mjesec dana nakon njihovog razočaravajućeg sedmog mjesta na Europskom prvenstvu.

"Ovo je moja odluka, temeljena na mojim osjećajima i nakon dugog razmišljanja", izjavio je Gille, čiji je ugovor trajao do 2029. godine.

Bio je na čelu od 2021. i posebno je vodio Les Bleus do olimpijskog zlata 2021. i europskog zlata 2024. godine.

Francuzima dakle stiže rukometna legenda devedesetih i postaje drugi strani trener u povijesti francuske reprezentacije, nakon Nijemca Bernharda Kempe 1958. godine.

