Hrvatski vratar napravio je transfer karijere: Potpisao je za europskog prvaka

Hrvatski rukometni vratar Dominik Kuzmanović ostvario je transfer karijere. Hrvatska će hobotnica sljedeće sezone braniti boje aktualnog europskog prvaka Magdeburga.

Magdeburg je službeno potvrdio da su potpisali Kuzmu koji tako seli iz Gummersbacha u Magdeburg koji je prošle sezone osvojio Ligu prvaka. Kuzmanović će do kraja sezone ostati u Gummersbachu, a onda će se pridružiti reprezentativnom kolegi Mateju Mandiću u Magdeburgu.

„S Kuzmom dobivamo mladog, talentiranog vratara kojeg već dugo imamo na radaru. Siguran sam da će nam on i Matej Mandić pomoći da ostvarimo svoje ciljeve s SC Magdeburgom. Tehnički se nadopunjuju i dobro se usklađuju. Nadalje, Kuzma me odmah impresionirao na osobnoj razini. Veselim se suradnji s njim u nadolazećim godinama", rekao je trener i sportski direktor Bennet Wiegert za službene stranice kluba.

„Velika mi je čast postati dio SCM obitelji. Prelazak u Magdeburg značajna je prekretnica za mene, kojoj pristupam s velikom motivacijom, ambicijom i jasnim ciljem daljnjeg razvoja i davanja svega od sebe za tim. Svjestan sam tradicije, ambicije i strasti koje definiraju ovaj klub. Stoga se radujem novoj sezoni i izazovima koji su pred nama. Uvjeren sam da ćemo zajedno doživjeti mnogo posebnih trenutaka i stvoriti prekrasne priče", kazao je Kuzma.

